Portugal Residence permit by Investments

Über das Einwanderungsprogramm

Portugal ist durch sein innovatives Golden Visa-Programm zu einem der beliebtesten Reiseziele für Investoren geworden, die einen Wohnsitz in Europa suchen. Dieses Programm bietet Nicht-EU-Bürgern die Möglichkeit, durch eine qualifizierte Investition in Portugal eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten.

Das Golden Visa-Programm erfreut sich aufgrund seiner Flexibilität, attraktiven Vorteile und der Attraktivität immer größerer Beliebtheit Leben in einem der reizvollsten Länder Europas.

Das 2012 eingeführte Programm sollte Investitionen fördern, das Wirtschaftswachstum fördern und talentierte Menschen aus dem Ausland nach Portugal locken. Im Rahmen dieses Programms können Nicht-EU-Bürger eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, indem sie bestimmte von der portugiesischen Regierung festgelegte Investitionskriterien erfüllen.

Um sich für das Goldene Visum zu qualifizieren, haben Anleger die Möglichkeit, aus einer Vielzahl zulässiger Investitionen auszuwählen Möglichkeiten, darunter:

Restaurierung des Kulturerbes: Investition von mindestens 250.000 € in die Restaurierung oder Erhaltung portugiesischer Kulturerbestätten.

Forschungsaktivitäten: Beitrag von mindestens 350.000 € an portugiesische Forschungseinrichtungen.< /p>

Schaffung von Arbeitsplätzen: Schaffung von mindestens 10 Arbeitsplätzen in Portugal.

Kauf von Immobilien mit einem Mindestwert von 500.000 € ;350.000 für Immobilien in ausgewiesenen Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte.

Kapitalübertragung: Übertragung von mindestens 1 Mio. € nach Portugal, entweder durch den Erwerb von Unternehmensanteilen oder die Schaffung von Arbeitsplätzen.

Vorteile des Golden Visa-Programms

Inhaber eines Goldenen Visums und ihre Familienangehörigen erhalten eine Aufenthaltserlaubnis in Portugal, die es ihnen ermöglicht, dort zu leben, zu arbeiten und zu studieren.

Visumfreies Reisen: Inhaber eines Goldenen Visums genießen das Visum -Freier Zugang zum Schengen-Raum, der 26 europäische Länder umfasst, was ihn zu einer attraktiven Option für globale Mobilität macht.

Nach fünf Jahren Besitz des Goldenen Visums können sich Investoren für eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und schließlich die portugiesische Staatsbürgerschaft qualifizieren , Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Wohnsitzerfordernisse.

Das Goldene Visum erweitert die Aufenthaltsvorteile auf den Ehegatten, die unterhaltsberechtigten Kinder und die unterhaltsberechtigten Eltern des Investors und fördert so die Einheit der Familie.

Portugal ist Bekannt für seine hohe Lebensqualität, sein angenehmes Klima, atemberaubende Landschaften, erstklassige Gesundheitsversorgung und eine lebendige Kulturszene, was es zu einem idealen Ziel für Umzüge macht.

Portugal bietet günstige Steuersysteme für neue Einwohner , einschließlich der Steuerregelung für nicht gewöhnliche Einwohner, die Befreiungen und ermäßigte Steuersätze für ausländische Einkünfte für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren vorsieht

Das Golden Visa-Programm in Portugal bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für Investoren, die durch Investitionen einen Wohnsitz in Europa anstreben. Dieses Programm bietet flexible Investitionsmöglichkeiten und attraktive Vorteile sowie die außergewöhnliche Lebensqualität, für die Portugal bekannt ist, und zeichnet sich als Top-Reiseziel für Einzelpersonen und Familien aus, die ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen möchten. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Geschäftsmöglichkeiten, einem Lebensstil in einem pulsierenden europäischen Land oder Zukunftsaussichten sind, das Goldene Visum bietet eine Welt voller Möglichkeiten im Herzen Europas.