Cascais Real Estate erfüllt die Bedürfnisse derer, die in Portugal leben, arbeiten oder investieren möchten.
Unsere Dienstleistungen reichen von der Marktforschung bis zur Unterstützung der Entscheidungsfindung von Immobilieninvestitionen bis zur Überwachung und Verwaltung der Interessen unserer Kunden auf portugiesischem Gebiet.
Der Service-Bereich endet hier jedoch nicht, weil unser Host-Berater mit dem Kunden zusammenarbeitet, um seine Bedürfnisse zu verstehen und die besten Lösungen für Leben, Arbeiten oder Investitionen in Portugal zu suchen.
Dienstleistungen
Unser Team hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen Bereichen wie Marketing, Förderung und Rehabilitation von Gebäuden und Beratung gearbeitet. Neben unserer Expertise sind wir leidenschaftlich über Portugal und glauben an Ihre Zukunft.
Wir haben seit über einem Jahrzehnt Investitionen in Immobilien in Portugal, insbesondere in den Gebieten Lissabon und Cascais, bewertet und verwaltet, und heute setzen wir unser Wissen und Know-how für unsere Kunden und Investoren.
Das Hauptziel der IMOFACIL besteht darin, die besten Ergebnisse bei der Vermarktung von Immobilien zu gewährleisten, indem die effizientesten Lösungen für den Kontakt und die Gewinnung potenzieller Käufer jedes Produkts untersucht und umgesetzt werden. Nur so ist es möglich, einen Service zu…
Unser Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrung auf dem portugiesischen Immobilienmarkt. Unsere Zusammenarbeit mit Investmentgesellschaften ermöglicht uns den Zugang zu Immobilien in nachgefragten Gebieten zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Unsere ständige Marktanalyse ermöglicht es un…
Wir sind ein Immobilienunternehmen, das im Markt der Immobilienverkäufe tätig ist. Mit einem Standard der Ernsthaftigkeit bei der Bereitstellung von Immobiliendienstleistungen, versucht, gute Geschäfte mit Effizienz zu führen, also Ruhe zu seinen Kunden. Ursprünglich geschaffen, um Immobilie…
Immoportugal24 ist konzipiert, um die renommiertesten Transaktionen im Immobilienmarkt und Immobilienmodernisierung im Bereich Cascais zu vermitteln. Wir beginnen von einer sorgfältigen Bewertung Ihrer Immobilie und der besten binomialen Qualität und Preis, ohne Zeit auf Bürokratie zu versch…
Golden Visa Properties ist einer der führenden Immobilienmakler in Portugal, mit Hauptsitz an der Algarve und Repräsentanzen in der Region Lissabon und Porto und befasst sich mit einigen der exklusivsten Immobilien in Portugal und auf dem internationalen Markt.
Golden Visa Properties is…