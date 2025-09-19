  1. Realting.com
Cascais Real Estate

Portugal, Cascais
Immobilienagentur
2012
5 jahre 10 Monate
English, Русский
www.ncapitalportugal.com
Über die Agentur
Cascais Real Estate erfüllt die Bedürfnisse derer, die in Portugal leben, arbeiten oder investieren möchten. Unsere Dienstleistungen reichen von der Marktforschung bis zur Unterstützung der Entscheidungsfindung von Immobilieninvestitionen bis zur Überwachung und Verwaltung der Interessen unserer Kunden auf portugiesischem Gebiet. Der Service-Bereich endet hier jedoch nicht, weil unser Host-Berater mit dem Kunden zusammenarbeitet, um seine Bedürfnisse zu verstehen und die besten Lösungen für Leben, Arbeiten oder Investitionen in Portugal zu suchen.
Dienstleistungen
Unser Team hat in den vergangenen Jahren in verschiedenen Bereichen wie Marketing, Förderung und Rehabilitation von Gebäuden und Beratung gearbeitet. Neben unserer Expertise sind wir leidenschaftlich über Portugal und glauben an Ihre Zukunft. Wir haben seit über einem Jahrzehnt Investitionen in Immobilien in Portugal, insbesondere in den Gebieten Lissabon und Cascais, bewertet und verwaltet, und heute setzen wir unser Wissen und Know-how für unsere Kunden und Investoren.
Anna Sibiuk
Anna Sibiuk
64 immobilienobjekte
