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Duplexes in Portugal

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Lissabon
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21 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Sesimbra, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Sesimbra, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
Neue Duplex-Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Gesamtfläche von 93 Quadratmetern, 1 Parkplatz, Gart…
$894,718
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 186 m²
Maisonette-Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Fläche 146,7 Quadratmeter.m, ein Balkon von 7,1 Quad…
$838,057
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Neue Wohnung und nbsp; Mit drei Schlafzimmern mit Badezimmern, einem Wohnzimmer und einem Es…
$589,936
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Sao Domingos de Rana, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Sao Domingos de Rana, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Maisonette-Wohnung   mit 3 Schlafzimmern, mit Balkon, ausgezeichneten Oberflächen und großen…
$613,071
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Belem, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Belem, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Die geräumige, zweigeschossige Ferienwohnung 238 m2 mit einer riesigen Terrasse und einem at…
$1,33M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Die Wohnung steht zum Verkauf komplett renoviert und ausgestattet, schlüsselfertig..Hohe Qua…
$867,554
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TekceTekce
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Belem, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Belem, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 238 m²
Neue Wohnung 3 Schlafzimmer   in der Wohnanlage   Bel é Der m Riverside Complex befindet sic…
$1,33M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 310 m²
Diese Apartments befinden sich sehr gut in einem Gebäude am Ufer des Flusses   gehören zum  …
$2,04M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Parchal, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Parchal, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 93 m²
2-stöckige Wohnung mit 1 Schlafzimmer in der Elite-Komplex Gramacho Residences. Das Apartmen…
$299,884
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Lissabon, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Lissabon, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
Torre S ã o Rafael im Osten von Lissabon, Parque das Na ç õ es, die zu Ehren der Weltausstel…
$1,26M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Campo de Ourique, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Campo de Ourique, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Helle zweistöckige Wohnung in der Gegend von S ã o Bento, kürzlich komplett renoviert. Wohnu…
$1,03M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Porto, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Porto, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 83 m²
Wohnung 1 Duplex-Schlafzimmer mit einer Fläche von 73 Quadratmetern. m, und ein Balkon von 1…
$443,771
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Porto, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Porto, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Eine zweistufige Wohnung mit 2 Schlafzimmern und einem Balkon mit einer Fläche von 5.4 m2 im…
$508,965
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 89 m²
1 Schlafzimmer Wohnung mit einer Fläche von 89 qm, Parkplatz und 2 Terrassen, in der neuen R…
$659,341
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Alcantara, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Alcantara, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 185 m²
Fantastische Maisonette mit 4 Schlafzimmern   in einer tollen Lage .Die Wohnung 2 verfügt üb…
$1,07M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Campo de Ourique, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Campo de Ourique, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
Amoreiras   — einer der Bereiche mit der besten Lebensqualität in Lissabon, mit einem großen…
$1,03M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Funchal, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Funchal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 216 m²
Neue Duplex-Wohnung im Zentrum von Funchal, in der neuen Anlage A Fábrica Apartments mit ein…
$636,206
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Zweistufige Wohnung mit 2 Schlafzimmern, eine Fläche von 107 Quadratmetern, eine Veranda von…
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Marvila, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Marvila, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 99 m²
Loft Maisonette mit 1 Schlafzimmer, 99 qm. mit Parkplatz und einer Terrasse von 5 qm.in eine…
$599,190
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Seixal, Portugal
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Seixal, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
Zweistufige Wohnung mit 2 Schlafzimmern, einer Fläche von 129 m2, mit einer Terrasse von 65 …
$558,704
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Faro, Portugal
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Расположенная в тихом и развивающемся районе города Ольян, в 3 минутах езды на машине от цен…
$482,259
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