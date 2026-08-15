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Produktion 4 569 m² in Santa Catarina da Fonte do Bispo, Portugal
Produktion 4 569 m²
Santa Catarina da Fonte do Bispo, Portugal
Fläche 4 569 m²
Zwei aneinandergrenzende, miteinander verbundene Lagerhallen mit unabhängigen Eingängen von …
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Produktion 5 972 m² in Portugal
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Portugal
Fläche 5 972 m²
Im späten achtzehnten und frühen neunzehnten Jahrhundert wurden einige der wichtigsten indus…
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Produktion in Sao Bras de Alportel, Portugal
Produktion
Sao Bras de Alportel, Portugal
Einmalige Gelegenheit: eine Fabrik in Almargens, São Brás de Alportel, mit 9959 m² Grundstüc…
$1,76M
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