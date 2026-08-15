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Studio-Wohnungen in Portugal

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Lissabon
7
Porto
8
Loule
3
38 immobilienobjekte total found
Studio in Arroios, Portugal
Studio
Arroios, Portugal
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/6
$487,510
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Studio in Sesimbra, Portugal
Studio
Sesimbra, Portugal
Fläche 46 m²
Neue Studiowohnung mit einer Gesamtfläche von 46 qm, 1 Parkplatz und einem Balkon im Komplex…
$474,574
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Studio in Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Fläche 57 m²
Ein komplett neues Studio mit einer Fläche von 57 qm mit 2 Balkonen von 3m2. Das Gebäude ist…
$537,883
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Studio in Madalena, Portugal
Studio
Madalena, Portugal
Fläche 38 m²
Studio-Wohnung mit einer Fläche von 38 Quadratmetern. m in einem neuen Gebäude im Stadtteil …
$462,695
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Studio 3 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Brandneue Drei-Zimmer-Stadthäuser zum Verkauf in Fuseta, jedes mit eigenen individuellen Poo…
$797,096
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Studio 3 Schlafzimmer in Moncarapacho, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Moncarapacho, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Brandneue Drei-Zimmer-Stadthäuser zum Verkauf in Fuseta, jedes mit eigenen individuellen Poo…
$820,540
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Studio 3 Schlafzimmer in Tavira, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Tavira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 283 m²
Dieses brandneue Drei-Zimmer-Stadthaus in Tavira bietet eine hervorragende Lage, nur wenige …
$902,594
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Studio in Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Fläche 89 m²
Ferienwohnung 88.9 m2, Balkon 8m2 und Gartenblick, im Zentrum von Porto.Das Gebäude auf Alva…
$416,426
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Studio in Carvoeiro, Portugal
Studio
Carvoeiro, Portugal
Fläche 87 m²
Studio 87 m2 mit einer Terrasse von 9 m2 in einem Haus in einem geschlossenen Komplex Carvoe…
$404,858
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Studio 2 Schlafzimmer in Carvoeiro, Portugal
Studio 2 Schlafzimmer
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Nur 40 Minuten vom internationalen Flughafen Faro entfernt begrüßt Sie dieses 5-Sterne-Resor…
$608,958
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Studio 3 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 126 m²
Entdecken Sie diese exklusive Villa derzeit im Bau, die bis Ende 2024 abgeschlossen werden s…
$1,29M
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Studio in Sesimbra, Portugal
Studio
Sesimbra, Portugal
Fläche 39 m²
Studio im touristischen Komplex Sesimbra Golden Beach, auf der ersten Linie des Strandes, in…
$341,238
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Studio 4 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Studio 4 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 222 m²
Ein modernes 4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Branqueira. Diese Unterkunft befindet sich in…
$1,05M
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Studio 1 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Studio 1 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 39 m²
Eine brandneue Studiowohnung T1 (T0) mit einer Gesamtfläche von 39 qm, einem Balkon von 3 qm…
$173,511
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Studio 5 Schlafzimmer in Setubal, Portugal
Studio 5 Schlafzimmer
Setubal, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Dieses 5-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf befindet sich in einem Wohngebiet von Azeitão, in Setú…
$525,145
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Studio in Madalena, Portugal
Studio
Madalena, Portugal
Fläche 80 m²
Studio-Wohnung in einem neuen Projekt im Herzen von Lissabon, nur einen kurzen Spaziergang v…
$456,912
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Studio 4 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Studio 4 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Erleben Sie die perfekte Kombination aus Resort-Stil Leben und Algarve Charme in diesem exqu…
$1,15M
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Studio 3 Schlafzimmer in Loule, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 138 m²
Dieses außergewöhnliche 3+1-Zimmer-Stadthaus ist ein Golfer-Traum, perfekt gelegen im renomm…
$773,652
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Studio 3 Schlafzimmer in Mexilhoeira Grande, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 193 m²
Dieses 3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf befindet sich in Mexilhoeira Grande, innerhalb einer W…
$931,899
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Studio 1 Schlafzimmer in Portimao, Portugal
Studio 1 Schlafzimmer
Portimao, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 41 m²
Studio,Portimão, AlgarveDieses charmante Studio bietet einen teilweisen Meerblick. Es liegt …
$248,050
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Studio in Arroios, Portugal
Studio
Arroios, Portugal
Fläche 37 m²
Im Herzen von Lissabon, in der Nähe der Marquês de Pombal und der Hauptstraße der Avenida da…
$484,673
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Studio 3 Schlafzimmer in Silves, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Silves, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Teil eines exklusiven Sets von nur sechs Immobilien ist diese elegante zweistöckige Villa, b…
$802,957
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Studio in Porto, Portugal
Studio
Porto, Portugal
Fläche 58 m²
Studiowohnung 58 qm, in einem neuen Komplex im Zentrum von Porto. Das Gebäude befindet sich …
$404,858
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Studio in Monchique, Portugal
Studio
Monchique, Portugal
Fläche 45 m²
Villa Termal das Caldas de Monchique Spa Resort ist ein Hotelkomplex in Monchique, Algarve; …
$323,887
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Studio 3 Schlafzimmer in Silves, Portugal
Studio 3 Schlafzimmer
Silves, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Teil eines exklusiven Sets von nur sechs Immobilien ist diese elegante zweistöckige Villa, b…
$791,235
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Studio 1 zimmer in Setubal, Portugal
Studio 1 zimmer
Setubal, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Dieser touristische Komplex befindet sich in Sesimbra, direkt neben dem Strand.Sie besteht a…
$450,109
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Studio 1 zimmer in Arroios, Portugal
Studio 1 zimmer
Arroios, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 3/8
Der moderne Wohnkomplex umfasst 38 Luxus-Apartments mit hohen technischen Eigenschaften. Es …
$364,939
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Studio 1 zimmer in Evora, Portugal
Studio 1 zimmer
Evora, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Пляж или сельская местность? Зачем выбирать, когда можно иметь и то, и другое! Этот извес…
$300,072
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Studio 1 zimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Studio 1 zimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 3/3
Die Wohnanlage befindet sich im Herzen des historischen Zentrums von Vila Nova de Gaia. Die …
$536,050
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Studio 1 zimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Studio 1 zimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/4
Die Wohnanlage befindet sich im Herzen des historischen Zentrums von Vila Nova de Gaia. Wohn…
$664,808
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Immobilienangaben in Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
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