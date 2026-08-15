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514 immobilienobjekte total found
Villa in Turcifal, Portugal
Premium Premium
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Stockwerk 1/1
$1,10M
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Bauherr
Amber PD
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Erleben Sie luxuriöses Küstenleben in dieser Villa mit 3 Schlafzimmern im West Cliffs Ocean …
$1,03M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Entdecken Sie das anspruchsvolle Küstenleben in dieser 4-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean u…
$1,16M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Erleben Sie luxuriöses Küstenleben in dieser Villa mit 3 Schlafzimmern im West Cliffs Ocean …
$1,01M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
$3,24M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Erleben Sie ein raffiniertes Küstenleben in dieser 2-Zimmer-Zweibettvilla im West Cliffs Oce…
$809,275
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TekceTekce
Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
Erleben Sie außergewöhnlichen Luxus in dieser 5-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean und Golf R…
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
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Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
Versteckte Vila Sol Golf Resort Villa 4-Schlafzimmer, Saltwater Pool und Designer InteriorsD…
$2,29M
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Villa in Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Villa 5 Minuten von Caldas und Óbidos befindet sich auf einem Grundstück von 291 m2.Zweigesc…
$416,426
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Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 313 m²
Atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern und einem Pool in der Innenanlage Vila Lösungsmi…
$1,96M
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Villa in Alcabideche, Portugal
Villa
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
For sale: Elegant 3-bedroom villa in one of Estoril’s most peaceful areas, just minutes from…
$1,51M
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Villa in Tavira, Portugal
Villa
Tavira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
In der historischen Stadt Tavira gelegen, bietet diese atemberaubende Villa eine perfekte Mi…
$1,47M
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Villa in Turcifal, Portugal
Villa
Turcifal, Portugal
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 221 m²
Stockwerk 1/1
$1,09M
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Amber PD
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Villa in Mexilhoeira Grande, Portugal
Villa
Mexilhoeira Grande, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Diese Villa mit drei Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in Mexilhoeira Grande, eingebet…
$1,01M
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Villa in Carvoeiro, Portugal
Villa
Carvoeiro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 102 m²
Dieses schöne Anwesen befindet sich in der charmanten Strandseite von Carveiro, verfügt über…
$1,41M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 296 m²
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$3,20M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Erleben Sie ein raffiniertes Küstenleben in dieser 2-Zimmer-Zweibettvilla im West Cliffs Oce…
$806,282
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Villa in Setubal, Portugal
Villa
Setubal, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 176 m²
Die gebaute Villa befindet sich in der privaten Wohnanlage Casas de Azeit ã Die Fertigstellu…
$717,178
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Villa in Loule, Portugal
Villa
Loule, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 546 m²
Diese Villa mit sechs Schlafzimmern zum Verkauf befindet sich in einer ruhigen Gegend von Al…
$2,93M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 286 m²
Das Hotel liegt im Stadtteil Urbanização da Ajuda, das 3 psalni Haus, kürzlich renoviert, um…
$780,798
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Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 250 m²
Moderne Luxusvilla mit atemberaubendem Meerblick zum Verkauf in Porto de Mós, Lagos, Algarve…
$3,81M
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Villa in Lagos, Portugal
Villa
Lagos, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 591 m²
Diese Villa mit 3 Schlafzimmern befindet sich in Vale da Lama, einer ruhigen Gegend nur östl…
$2,93M
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Villa in Silves, Portugal
Villa
Silves, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
Diese brandneue moderne Villa liegt nur wenige Gehminuten von der historischen Stadt Silves …
$728,745
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 645 m²
In der renommierten Villa Marina de Albufeira präsentiert diese außergewöhnliche Villa mit v…
$3,75M
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Villa in Faro, Portugal
Villa
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Willkommen in dieser Villa, einem exquisiten Rückzugsort, der Luxus in den renommierten Mont…
Preis auf Anfrage
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Villa in Portugal
Villa
Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Dieser hervorragende Bungalow mit 3 Schlafzimmern befindet sich an der Silver Coast, genau i…
$461,279
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Vollständig renovierte Mietanlage Immobilien zum Verkauf in Albufeira – 5 separate Einheiten…
$1,88M
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Villa in Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 132 m²
Neue Villa mit drei Schlafzimmern, befindet sich in der renommierten Gegend von San Martinho…
$1,50M
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Villa in Cascais, Portugal
Villa
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 337 m²
Das Projekt auf dem Meer mit einem frontalen Blick ist eine luxuriöse Eigentumswohnung Villa…
$751,880
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Immobilienangaben in Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
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Golfplatz in der Nähe
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