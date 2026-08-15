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Büroräumen in Portugal

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5 immobilienobjekte total found
Büro 220 m² in Portugal
Büro 220 m²
Portugal
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Ein Büro von 220 m2 im Zentrum von Porto. Es gibt ein Projekt, um das Büro in 8 Schlafzimmer…
$458,955
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Büro in Portugal
Büro
Portugal
Anzahl der Badezimmer 4
Büro mit einer Gesamtfläche von 360 m2, in der gesamten ersten Etage des Gebäudes. Das Büro …
$772,671
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Büro 360 m² in Porto, Portugal
Büro 360 m²
Porto, Portugal
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
AVAILABLE FOR GOLDEN VISA 350K OFFICE with gross private area of 360 m2 occupying the ent…
$713,844
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Büro 30 m² in Lissabon, Portugal
Büro 30 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 30 m²
Etagenzahl 14
Panorama ist ein Komplex mit zwei Türmen und 24 und 18 Stockwerken in der edelsten Straße de…
$195,668
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Büro 45 m² in Lissabon, Portugal
Büro 45 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
Panorama ist ein Komplex mit zwei Türmen und 24 und 18 Stockwerken in der edelsten Straße de…
$279,954
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