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Wohnimmobilien in Porto, Portugal

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Vila Nova de Gaia
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Matosinhos
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Maia
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Vila do Conde
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 3
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila do Conde, Portugal
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Vila do Conde, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 69 m²
Wohnung 69 m2 mit Meerblick, 1 Schlafzimmer und Garage in der neuen Anlage Legacy Living, au…
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TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
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Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Wohnung mit 2 Schlafzimmern und Balkon in einem neuen Gebäude neben Arrábida ShoppingDer Kom…
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Penthouse in Porto, Portugal
Penthouse
Porto, Portugal
Schlafräume 5
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Penthouse Duplex | Foz Velha – PortoSchlüsselmerkmale:Dach mit Infinity-Pool über der Stadt …
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 104 m²
1 Schlafzimmer Wohnung mit einer Fläche von 48 qm, mit einer Terrasse von 57 qm und 1 Parkpl…
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Porto, Portugal
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gondomar, Portugal
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Gondomar, Portugal
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Maia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Maia, Portugal
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Fläche 55 m²
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
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T1+T0 mit 148 qm, brandneu, mit Terrasse, am Ufer des Flusses Douro, in Gaia, am Fervença Pa…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 131 m²
Wohnung 3 Schlafzimmer mit Balkon und Garage.Dies ist eine Wohnung im 3. Stock, komplett ren…
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Wohnung 3 zimmer in Porto, Portugal
Wohnung 3 zimmer
Porto, Portugal
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Matosinhos, Portugal
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Porto, Portugal
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Porto, Portugal
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Studio 1 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
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Vila Nova de Gaia, Portugal
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
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Wohnung 2 Schlafzimmer 95m2 mit Balkon 11m2 in einem neuen Komplex neben Gaia Shopping in Vi…
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Wohnung 3 zimmer in Porto, Portugal
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Porto, Portugal
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Porto, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Porto, Portugal
Schlafräume 2
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Apartment auf zwei Ebenen mit 2 Schlafzimmern- 1. Stock: Wohnzimmer, voll ausgestattete Küch…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
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Vila Nova de Gaia, Portugal
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
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Studio in Porto, Portugal
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Povoa de Varzim, Portugal
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
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Zweistufige Wohnung mit 2 Schlafzimmern, eine Fläche von 107 Quadratmetern, eine Veranda von…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Porto, Portugal
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Matosinhos, Portugal
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Eine zweistöckige Wohnung mit 2 Schlafzimmern in der ersten Linie am Meer   in Matosinhos Su…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vila Nova de Gaia, Portugal
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Vila Nova de Gaia, Portugal
Schlafräume 1
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T1(T0+T0) Schlafzimmer Wohnung mit 77 qm, brandneu, am Ufer des Flusses Douro, in Gaia, am F…
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