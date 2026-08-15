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Grundstücke in Portugal

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221 immobilienobjekt total found
Grundstück in Faro, Portugal
Grundstück
Faro, Portugal
Baugrundstück mit Meerblick und dem Mehrwert eines genehmigten Projekts, um eine moderne Vil…
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Grundstück in Faro, Portugal
Grundstück
Faro, Portugal
Dies ist ein neu entwickeltes Projekt, das ein paar Stadthäuser bietet, die als Projekt erwo…
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Grundstück in Grandola, Portugal
Grundstück
Grandola, Portugal
Das Muda Reserve befindet sich in Aldeia da Muda, zwischen Comporta und Grândola, etwa 5 km …
$1,15M
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Grundstück in Grandola, Portugal
Grundstück
Grandola, Portugal
Das Muda Reserve befindet sich in Aldeia da Muda, zwischen Comporta und Grândola, etwa 5 km …
$1,01M
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Grundstück in Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Grundstück
Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Grundstück von 1069 m2, mit einer Baufläche von 396,90 m2. Die Anlage befindet sich auf dem …
$1,25M
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Grundstück in Faro, Portugal
Grundstück
Faro, Portugal
Steigen Sie in das bezaubernde Reich von Quinta das Salinas, einem versteckten Juwel in der …
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Grundstück in Almada, Portugal
Grundstück
Almada, Portugal
Urbanes Grundstück in Erdad da Aroeira, mit der Möglichkeit des Baus. Das Grundstück mit ein…
$1,98M
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Grundstück in Portugal
Grundstück
Portugal
Ein Grundstück von 1834 m2, in einer guten Gegend von São Félix da Marinha, rund um eine Woh…
$419,660
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Grundstück in Faro, Portugal
Grundstück
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Entdecken Sie die Allure eines expansiven Grundstücks im renommierten Herzen von Loulé und b…
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Grundstück in Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Grundstück
Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Grundstück von 1069 m2, mit einer Baufläche von 396,90 m2. Die Anlage befindet sich auf dem …
$1,32M
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Grundstück in Madalena, Portugal
Grundstück
Madalena, Portugal
Verkauf von 2 urbanen Grundstücken für Industrie-, Gewerbe- und Hoteldienstleistungen. Geleg…
$179,950
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Grundstück in Azinhal, Portugal
Grundstück
Azinhal, Portugal
Etagenzahl 1
Grundstück an der Algarve, auf einem Streifen zwischen flacher Landschaft und Bergen. Wunde…
$79,349
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Grundstück in Loule, Portugal
Grundstück
Loule, Portugal
Dieses Grundstück befindet sich in Varandas do Lago, einer sehr ruhigen Wohngegend. Es ist…
$1,39M
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Grundstück in Loule, Portugal
Grundstück
Loule, Portugal
Grundstück mit einer Fläche von 42.350 m2 in Semino (700 m von Fonte Santa entfernt), mit Er…
$2,23M
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Grundstück in Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Grundstück
Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Grundstück von 1001 m2, mit einer Baufläche von 396,90 m2. Die Anlage befindet sich auf dem …
$1,25M
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Grundstück in Loule, Portugal
Grundstück
Loule, Portugal
Städtisches Grundstück, gelegen in Loulé. Das Grundstück ermöglicht den Bau von 8 Wohnungen…
$508,573
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Grundstück in Loule, Portugal
Grundstück
Loule, Portugal
Kaufen Sie dieses geräumige 1260 m² große Grundstück in Varandas do Lago, ideal für den Bau …
$2,76M
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Grundstück in Sao Bras de Alportel, Portugal
Grundstück
Sao Bras de Alportel, Portugal
Baugrundstück in São Brás de Alportel Grundstück nur 5 Autominuten von São Brás de Alportel…
$357,096
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Grundstück in Loule, Portugal
Grundstück
Loule, Portugal
Fläche 200 m²
Dieses Grundstück liegt auf dem Land und in der Nähe des Strandes und ist so konzipiert, das…
$725,351
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Grundstück in Madalena, Portugal
Grundstück
Madalena, Portugal
Das Grundstück befindet sich in Vale da Lama, nicht weit vom Golfplatz von Palmares entfernt…
$582,739
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Grundstück in Oliveira do Bairro, Portugal
Grundstück
Oliveira do Bairro, Portugal
Fläche 450 m²
$20,983
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Grundstück in Pechao, Portugal
Grundstück
Pechao, Portugal
4.080 m2 großes Grundstück, 15 Minuten vom Zentrum von Faro entfernt, mit vorheriger Genehmi…
$290,140
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Grundstück in Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Grundstück
Vila Real de Santo Antonio, Portugal
Grundstück von 1065 m2, mit einer Baufläche von 373.55 m2. Die Anlage befindet sich auf dem …
$1,16M
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Grundstück in Madalena, Portugal
Grundstück
Madalena, Portugal
Baugrundstücke nur 100 m vom Strand entfernt, mit einer Gesamt Grundstücks Fläche von 1240 …
$251,108
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Grundstück in Loule, Portugal
Grundstück
Loule, Portugal
Fläche 420 m²
$989,970
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Grundstück in Loule, Portugal
Grundstück
Loule, Portugal
Das Grundstück befindet sich in der Gegend von Amendoeira in Loulé und hat eine Fläche von e…
$212,026
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Grundstück in Loule, Portugal
Grundstück
Loule, Portugal
Grundstück für den Bau von 15 Wohnungen und einer Gewerbefläche, in privilegierter Lage in L…
$905,895
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Grundstück in Loule, Portugal
Grundstück
Loule, Portugal
Fläche 3 233 m²
Dieses Grundstück liegt in der Erweiterungszone von Almancil und ermöglicht eine Bebauung vo…
$3,91M
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Grundstück in Sao Bras de Alportel, Portugal
Grundstück
Sao Bras de Alportel, Portugal
$175,758
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Grundstück in Torres Vedras, Portugal
Grundstück
Torres Vedras, Portugal
Ausgezeichnetes Grundstück mit einer Gesamtfläche von 1634 m2 mit einem genehmigten Bauproje…
$319,526
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