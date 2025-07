Wohnkomplex Moradia T3 Renovada em Condomínio com Piscina – Monte Estoril

Dieses elegante 3-Zimmer-Haus mit 207 qm Wohnfläche ist komplett renoviert mit hochwertigen Materialien und in einer exklusiven Wohngemeinschaft mit einem Pool in Monte Estoril. Auf vier Etagen verteilt, verfügt es über 3 Suiten, ein gemütliches Wohnzimmer mit Kamin, voll ausgestattete Küche, geräumige Terrasse und Garage für zwei Autos. In der Nähe von Stränden, internationalen Schulen und Verkehrsverbindungen, bietet es die perfekte Mischung aus Komfort, Raffinesse und Komfort nur wenige Minuten von Lissabon entfernt.