Über die Agentur

Portugal-IN wurde 2018 von Moshik Cohen (Adv.) und Frau Lia Israeli Nachmani gegründet.



Die frühe Arbeit des Unternehmens in Portugal bestand vor allem darin, Immobilientransaktionen einzuleiten und Wohnungen an Einheimische im Zentrum von Porto zu verkaufen.



2021 erweiterte das Unternehmen seine Tätigkeit in Lissabon.



Das Konzept: Client Owned Apartments von Hoteliers



Portugal-IN entstand mit einem einzigartigen Konzept, das für israelische und andere ausländische Investoren bestimmt ist: Der Investor kauft eine Wohnung, die in der Portugaler Landregistrierung registriert ist, während der Ort von Hoteliers geführt wird, die es über AirBNB für maximale Erträge vermieten.



Das Unternehmen befindet sich derzeit mitten im Bau von drei Projekten, von denen zwei in Porto sind. Alle Projekte folgen dem ursprünglichen Konzept des Unternehmens, in dem die Einheiten zu den Namen der Käufer registriert sind, während sie von Hoteliers geführt werden, die versuchen, ihre Erträge zu maximieren.