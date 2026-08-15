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Hotels in Portugal

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Lissabon
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15 immobilienobjekte total found
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeito in Arcos de Valdevez, Portugal
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeito
Arcos de Valdevez, Portugal
Fläche 1 157 m²
Etagenzahl 3
Luxury Mountain Resort & Spa Barbeitos ist eine schlüsselfertige (Turnkey-)Investitionsmögli…
Preis auf Anfrage
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T3 Apartment with 177 m² in Santo Quintino, Portugal
T3 Apartment with 177 m²
Santo Quintino, Portugal
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
3-bedroom apartment just 290 m away from the Marginal! Luxury apartments with modern desi…
$2,68M
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Hotel 114 m² in Alcantara, Portugal
Hotel 114 m²
Alcantara, Portugal
Fläche 114 m²
Luxuriöse Apartments mit modernem Design befinden sich in der Altstadt von Lissabon. Alle 18…
$1,05M
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Hotel 3 308 m² in Mesao Frio, Portugal
Hotel 3 308 m²
Mesao Frio, Portugal
Schlafräume 30
Anzahl der Badezimmer 30
Fläche 3 308 m²
Restoration Hotel, mit einer Fläche von 3308 qm, in Mesão Frio, Vila Real - Nordregion von P…
$1,01M
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Hotel 55 m² in Lissabon, Portugal
Hotel 55 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 55 m²
Die luxuriösen, exquisiten Designapartments befinden sich in großartiger Lage im Herzen von …
$549,909
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Hotel 121 m² in Loule, Portugal
Hotel 121 m²
Loule, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 m²
AVAILABLE FOR GOLDEN VISA 400K 2-bedroom apartment in a premium aparthotel in Quinta do L…
$997,139
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TekceTekce
Hotel 140 m² in Alte, Portugal
Hotel 140 m²
Alte, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 3
Die Algarve ist eine Region, die aufgrund ihrer riesigen Sandstrände von außergewöhnlicher n…
$351,847
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Hotel 1 856 m² in Borba, Portugal
Hotel 1 856 m²
Borba, Portugal
Schlafräume 299
Fläche 1 856 m²
Evora ist die einzige portugiesische Stadt im Netz der ältesten Städte Europas und die fünft…
$325,335
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Hotel 19 960 m² in Santa Barbara de Nexe, Portugal
Hotel 19 960 m²
Santa Barbara de Nexe, Portugal
Fläche 19 960 m²
Land mit Projekt für Luxushotel in Santa Bárbara de Nexe, Faro. Einzigartige Gelegenheit für…
$3,91M
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Hotel 60 m² in Lissabon, Portugal
Hotel 60 m²
Lissabon, Portugal
Fläche 60 m²
Luxurious apartments with exquisite design have an excellent location in the heart of Lisbon…
$499,917
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Hotel 4 122 m² in Evora, Portugal
Hotel 4 122 m²
Evora, Portugal
Schlafräume 51
Fläche 4 122 m²
Standort: Das Hotel befindet sich im historischen Zentrum von Évora. Die Stadt ist seit 1986…
$325,335
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Hotel 62 m² in Alcantara, Portugal
Hotel 62 m²
Alcantara, Portugal
Fläche 62 m²
Luxuriöse Apartments mit modernem Design befinden sich in der Altstadt von Lissabon. Alle 18…
$769,872
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Hotel 189 m² in Alcantara, Portugal
Hotel 189 m²
Alcantara, Portugal
Fläche 189 m²
Luxuriöse Apartments mit modernem Design befinden sich in der Altstadt von Lissabon. Alle 18…
$2,50M
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Hotel 436 m² in Portugal
Hotel 436 m²
Portugal
Schlafräume 7
Fläche 436 m²
In Porto, in der Gegend von Bonfim, ist dieses bemerkenswerte Gästehaus, mit einer Fläche vo…
$2,67M
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Hotel in Portugal
Hotel
Portugal
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 15
Das Hotel liegt am Ufer des Flusses Douro, umgeben von malerischen Natur. Die Gesamtfläche d…
$1,39M
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Eigenschaftstypen in Portugal

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