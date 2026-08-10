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Wohnimmobilien in Albufeira, Portugal

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50 immobilienobjekte total found
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 645 m²
In der renommierten Villa Marina de Albufeira präsentiert diese außergewöhnliche Villa mit v…
$3,75M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese atemberaubende 3-Zimmer-Wohnung im renommierten Pine Cliffs Ocean Suites Resort & Spa …
$2,11M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 129 m²
Die Wohnung mit 3 Schlafzimmern, 129 qm, komplett neu, mit 2 Parkplätzen und einem Balkon vo…
$589,480
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TekceTekce
Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Das erste Stockwerk der Villa Mendoeira besteht aus einer Eingangshalle mit einem geräumigen…
$2,30M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Diese luxuriöse, nach Süden ausgerichtete Penthouse-Wohnung mit drei Schlafzimmern befindet …
$5,27M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Diese atemberaubende Immobilie zum Verkauf befindet sich in einem Wohngebiet von Galé, in Al…
$1,76M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 4 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 230 m²
Diese 4-Zimmer-Penthouse-Wohnung befindet sich in einer charmanten Boutique-Entwicklung von …
$1,52M
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Penthouse in Albufeira, Portugal
Penthouse
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 188 m²
Diese eleganten Apartments sind quadratisch.  178 – 188 qm, einschließlich einer Eliteküche …
$1,61M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 204 m²
Dieses 3-Zimmer-Duplex-Wohnung zum Verkauf befindet sich in Albufeira, in einem renommierten…
$644,710
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 720 m²
Diese fünf Schlafzimmer moderne Villa zum Verkauf befindet sich in der begehrten Gegend von …
$5,80M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 89 m²
1 Schlafzimmer Wohnung mit einer Fläche von 89 qm, Parkplatz und 2 Terrassen, in der neuen R…
$658,830
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
2 Schlafzimmer Wohnung, Meerblick AlbufeiraDiese exquisite Zwei-Zimmer-Wohnung mit Panoramab…
$537,698
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 136 m²
Wählen Sie einen von drei verschiedenen Layouts mit einer Fläche von 108-136 Quadratmetern. …
$982,466
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Diese atemberaubende moderne Villa befindet sich in der exklusiven Marina von Albufeira, ist…
$2,05M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Vollständig renovierte Mietanlage Immobilien zum Verkauf in Albufeira – 5 separate Einheiten…
$1,88M
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Villa in Paderne, Portugal
Villa
Paderne, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Elegante 4-Zimmer-Villa mit Pool, Garagen und Bergblick zum Verkauf in Paderne, AlbufeiraDie…
$879,150
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Diese komplett möblierte 1+1-Zimmer-Wohnung befindet sich im renommierten Golfdorf Balaia un…
$492,324
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 327 m²
Eine moderne 4-Zimmer-Villa zum Verkauf mit einem privaten Pool in Olhos de Água, einer char…
$2,05M
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Reihenhaus in Albufeira, Portugal
Reihenhaus
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 148 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$866,882
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
In der reifen und schön gepflegten Urbanisierung von Quinta dos Álamos, Guia Albufeira, biet…
$926,038
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 290 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine brandneue moderne Villa in Vale Navio,…
$1,85M
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Villa in Albufeira, Portugal
Villa
Albufeira, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 524 m²
Diese atemberaubende Villa mit fünf Schlafzimmern befindet sich in der begehrten Gegend von …
$2,81M
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Haus 4 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 322 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern, AlbufeiraEine einzigartige Gelegenheit, eine spektakuläre zeitgen…
$3,49M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Ein modernes Apartment mit einem Schlafzimmer im Erdgeschoss befindet sich auf einem Hügel m…
$334,077
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Studio 4 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Studio 4 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 222 m²
Ein modernes 4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Branqueira. Diese Unterkunft befindet sich in…
$1,05M
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Haus 4 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Haus 4 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 258 m²
Luxusvilla, in einem zeitgenössischen Stil in einer privilegierten Lage von Albufeira, biete…
$3,25M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Moderne 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in Exclusive Condominium Praia de Olhos DÁgua, Albufe…
$615,405
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Kürzlich renoviert mit hochwertigen Oberflächen während Sie werden automatisch von einer hel…
$410,270
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 1 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Dieses brandneue Studio zum Verkauf befindet sich im Herzen von Olhos D’Água, in Albufeira, …
$351,660
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Albufeira, Portugal
Wohnung 2 Schlafzimmer
Albufeira, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
Quinta Dourada liegt auf den Hügeln oberhalb der Albufeira im Herzen der Algarve und ist ein…
$635,713
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Immobilienangaben in Albufeira, Portugal

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
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