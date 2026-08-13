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Wohnimmobilien in Leiria, Portugal

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Obidos
48
Caldas da Rainha
22
72 immobilienobjekte total found
Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
Wohnung 16 Schlafzimmer
Caldas da Rainha, Portugal
Schlafräume 16
Fläche 1 076 m²
Eingebettet zwischen ruhigen Kiefernwäldern in der begehrten Region Caldas da Rainha ist die…
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Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 5
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$3,24M
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Caldas da Rainha, Portugal
Schlafräume 16
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Caldas da Rainha, Portugal
Schlafräume 16
Fläche 1 076 m²
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Villa
Vau, Portugal
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Erleben Sie ein raffiniertes Küstenleben in dieser 2-Zimmer-Zweibettvilla im West Cliffs Oce…
$809,275
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
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$1,03M
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
Entdecken Sie das anspruchsvolle Küstenleben in dieser 4-Zimmer-Villa im West Cliffs Ocean u…
$1,16M
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Caldas da Rainha, Portugal
Schlafräume 16
Fläche 1 076 m²
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Caldas da Rainha, Portugal
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Fläche 1 076 m²
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Genießen Sie geräumiges Küstenleben in dieser 3-Zimmer-Wohnung im West Cliffs Ocean and Golf…
$913,324
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Vau, Portugal
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
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$806,282
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Vau, Portugal
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Neue Wohnung und nbsp; Mit drei Schlafzimmern mit Badezimmern, einem Wohnzimmer und einem Es…
$588,575
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
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$799,211
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Wohnung 16 Schlafzimmer in Caldas da Rainha, Portugal
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Fläche 150 m²
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$901,967
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Villa
Vau, Portugal
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Villa
Vau, Portugal
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Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 337 m²
Die Villa mit 4 Schlafzimmern mit einer Fläche von 310 m2 ( im ersten Stock ) befindet sich …
$686,671
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Villa in Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 157 m²
Das Haus befindet sich in einer der ruhigsten Gegenden von Obidos, Perola da Lagoa.Es ist in…
$403,924
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Villa
Vau, Portugal
Schlafräume 4
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