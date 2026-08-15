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Penthäuser in Portugal

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Penthouse in Arroios, Portugal
Penthouse
Arroios, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 210 m²
Im Zentrum der Avenida Almirante Reis Avenue in Lissabon befindet sich dieses fantastische z…
$983,227
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Penthouse in Porto, Portugal
Penthouse
Porto, Portugal
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 406 m²
Penthouse Duplex | Foz Velha – PortoSchlüsselmerkmale:Dach mit Infinity-Pool über der Stadt …
$3,20M
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Penthouse in Lourinha, Portugal
Penthouse
Lourinha, Portugal
Schlafräume 1
Fläche 235 m²
Moderne und luxuriöse Wohnung in einer herrlichen Lage mit Panoramablick auf den Atlantik.Da…
$1,10M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse in Alcabideche, Portugal
Penthouse
Alcabideche, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 211 m²
Penthouse mit 4 Schlafzimmern im dritten Stock, gekennzeichnet durch Geräumigkeit und Privat…
$3,21M
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Penthouse in Cascais, Portugal
Penthouse
Cascais, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Die private Wohnanlage Monte Estoril Ocean Residence ist der Ort, an dem Sie für diejenigen …
$3,92M
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Penthouse in Loule, Portugal
Penthouse
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 142 m²
Penthouse - 3-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 142 qm, brandneu, mit 2 Parkplätzen, einem…
$1,91M
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TekceTekce
Penthouse in Estrela, Portugal
Penthouse
Estrela, Portugal
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Neues Gebäude in Lapa mit Garage und Blick auf den Tejo. Letzter 5. Stock. Ein prestigeträch…
$1,74M
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Penthouse in Albufeira, Portugal
Penthouse
Albufeira, Portugal
Schlafräume 3
Fläche 188 m²
Diese eleganten Apartments sind quadratisch.  178 – 188 qm, einschließlich einer Eliteküche …
$1,61M
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Penthouse in Misericordia, Portugal
Penthouse
Misericordia, Portugal
Schlafräume 4
Fläche 238 m²
Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern und 3 Badezimmern   mit einer riesigen Außenterrasse …
$5,89M
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Penthouse in Loule, Portugal
Penthouse
Loule, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Prächtige, luxuriöse Wohnanlage im berühmten Goldenen Dreieck. In fußläufiger Entfernung zu …
$1,89M
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Penthouse in Faro, Portugal
Penthouse
Faro, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 176 m²
We present an exclusive development comprising 38 luxury flats, available in 2, 3, 4 and 4+1…
$1,15M
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Penthouse 5 zimmer in Estrela, Portugal
Penthouse 5 zimmer
Estrela, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 470 m²
Stockwerk 5/5
Ein bemerkenswertes Projekt des berühmten portugiesischen Architekten Frederico Valsassina b…
$4,04M
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Penthouse in Loule, Portugal
Penthouse
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Prächtige, luxuriöse Wohnanlage im berühmten Goldenen Dreieck. In fußläufiger Entfernung zu …
$2,54M
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Penthouse in Loule, Portugal
Penthouse
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 147 m²
Prächtige, luxuriöse Wohnanlage im berühmten Goldenen Dreieck. In fußläufiger Entfernung zu …
$2,54M
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Penthouse 3 zimmer in Lissabon, Portugal
Penthouse 3 zimmer
Lissabon, Portugal
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Stockwerk 4
Das komplett sanierte Gebäude mit einer einzigartigen Fassade aus rotem Backstein befindet s…
$1,20M
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Penthouse in Loule, Portugal
Penthouse
Loule, Portugal
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Prächtige, luxuriöse Wohnanlage im berühmten Goldenen Dreieck. In fußläufiger Entfernung zu …
$2,32M
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Penthouse in Lagoa, Portugal
Penthouse
Lagoa, Portugal
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Dieses Penthouse befindet sich in einem der begehrtesten Orte der Welt, ist ein echtes Juwel…
$2,90M
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Penthouse in Loule, Portugal
Penthouse
Loule, Portugal
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Prächtige, luxuriöse Wohnanlage im berühmten Goldenen Dreieck. In fußläufiger Entfernung zu …
$2,64M
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Penthouse 8 zimmer in Estrela, Portugal
Penthouse 8 zimmer
Estrela, Portugal
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 857 m²
Stockwerk 5/5
Ein bemerkenswertes Projekt des berühmten portugiesischen Architekten Frederico Valsassina b…
$7,95M
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Penthouse 5 zimmer in Carvoeiro, Portugal
Penthouse 5 zimmer
Carvoeiro, Portugal
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 369 m²
Etagenzahl 2
Dieses Penthouse-Apartment liegt an einem der begehrtesten Reiseziele der Welt und ist ein w…
$2,58M
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