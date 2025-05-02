  1. Realting.com
Tivat, Montenegro
von
$131,538
;
8
ID: 27484
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 538936
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 25.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Tivat

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Ausstattung: Luxuriöse Wohnanlage in der malerischen Stadt Tivat, die Wohnungen in der Anlage sind mit einer Liebe zum Detail, bietet alle Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben. Die moderne Architektur des Komplexes ist so konzipiert, dass von jedem Fenster ein atemberaubender Blick auf das Meer öffnet, und nach dem Satz von Vorteilen und dem Preis-Qualitäts-Verhältnis ist dies der beste Wohnkomplex in der Stadt Tivat heute. Geschlossenes Gebiet. Ein atemberaubender Blick auf das Meer von jeder Wohnung. Großer Pool auf dem Gebiet des Komplexes. Direkter Zugang zum Strand vom Komplex. Boote platzen. Spielplatz. Sportplatz. Große Auswahl an Wohnungen. Split-Systeme, Kessel. Plumbing von Premiumherstellern. High-Speed-Internet. Videoüberwachung. Concierge Service.

Ort:

  • Das Grundstück grenzt an einen Pinienwald mit einem ausgestatteten Erholungsbereich;
  • Zu Fuß erreichbar: Geschäfte, Restaurants, saubere Strände, sowie das Ufer des renommiertesten Hafens in Europa - Porto Montenegro.
  • Ganz in der Nähe befindet sich der internationale Flughafen Tivat, nur 5 Autominuten vom Komplex entfernt.

Wir helfen Ihnen, eine Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien zu erhalten!!!
Lassen Sie uns Ihnen helfen und mieten!!

Mit unserer Hilfe erhalten Sie ein flüssiges Objekt, das Ihnen Einkommen bringt!
KOSTENLOSE KONSULTATION!!!

Wir machen Angebote online!!

Registrierte Immobilienagentur in Montenegro GATE Realty!
Wir sind in Kontakt mit unseren Kunden!

Standort auf der Karte

Tivat, Montenegro

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnkomplex
Tivat, Montenegro
von
$131,538
Gehen
