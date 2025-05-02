Ausstattung: Luxuriöse Wohnanlage in der malerischen Stadt Tivat, die Wohnungen in der Anlage sind mit einer Liebe zum Detail, bietet alle Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben. Die moderne Architektur des Komplexes ist so konzipiert, dass von jedem Fenster ein atemberaubender Blick auf das Meer öffnet, und nach dem Satz von Vorteilen und dem Preis-Qualitäts-Verhältnis ist dies der beste Wohnkomplex in der Stadt Tivat heute. Geschlossenes Gebiet. Ein atemberaubender Blick auf das Meer von jeder Wohnung. Großer Pool auf dem Gebiet des Komplexes. Direkter Zugang zum Strand vom Komplex. Boote platzen. Spielplatz. Sportplatz. Große Auswahl an Wohnungen. Split-Systeme, Kessel. Plumbing von Premiumherstellern. High-Speed-Internet. Videoüberwachung. Concierge Service.



Ort:

Das Grundstück grenzt an einen Pinienwald mit einem ausgestatteten Erholungsbereich;

Zu Fuß erreichbar: Geschäfte, Restaurants, saubere Strände, sowie das Ufer des renommiertesten Hafens in Europa - Porto Montenegro.

Ganz in der Nähe befindet sich der internationale Flughafen Tivat, nur 5 Autominuten vom Komplex entfernt.

Wir helfen Ihnen, eine Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien zu erhalten!!!

Lassen Sie uns Ihnen helfen und mieten!!



Mit unserer Hilfe erhalten Sie ein flüssiges Objekt, das Ihnen Einkommen bringt!

KOSTENLOSE KONSULTATION!!!



Wir machen Angebote online!!



Registrierte Immobilienagentur in Montenegro GATE Realty!

Wir sind in Kontakt mit unseren Kunden!