  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bar
  4. Chernogoriya

Chernogoriya

Bar, Montenegro
von
$130,133
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 5798
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Bar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2023
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Standort auf der Karte

Bar, Montenegro

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Montenegro
von
$636,357
Wohnanlage The Peaks Lustica Bay, a new world-class golf resort
Radovici, Montenegro
von
$1,00M
Wohnanlage Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Montenegro
von
$260,560
Wohnanlage Boka Bellevue
Dobrota, Montenegro
von
$89,541
Aparthotel Chernogore
Bar, Montenegro
von
$113,888
Sie sehen gerade
Chernogoriya
Bar, Montenegro
von
$130,133
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
von
$100,475
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 46–168 m²
3 Immobilienobjekte 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 168.0
167,847 – 615,378
Wohnung 2 zimmer
93.0
338,901
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Aparthotel Chernogore
Aparthotel Chernogore
Aparthotel Chernogore
Aparthotel Chernogore
Aparthotel Chernogore
Aparthotel Chernogore
Aparthotel Chernogore
Budva, Montenegro
von
$189,107
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 8
Immobilienagentur
Your Invest Home
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Wohnanlage A new residential complex in Tivat
Tivat, Montenegro
von
$163,012
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Ein neuer Wohnkomplex im Herzen des malerischen Vororts von Tivat, nur wenige Autominuten vom Stadtzentrum entfernt.Der Komplex besteht aus sechs einzigartigen Gebäuden mit 54 Wohnungen von 37 bis 76 m2, bietet eine Vielzahl von Layouts, die sowohl für individuelles Wohnen als auch für größe…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen