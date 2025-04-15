Wohnkomplex Villen und Reihenhäuser in Kavač

Eine moderne, geschlossene Wohnanlage der Premiumklasse, gelegen an einem malerischen Hang mit Panoramablick auf das Meer, die Berge und die umliegende Natur. Das Projekt erstreckt sich über ein Gelände von etwa 23.000 m² und umfasst moderne Reihenhäuser sowie freistehende Villen mit eigenen Grundstücken. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 200 und 1.200 m², und jede Residenz ist so konzipiert, dass sie den Panoramablick auf das Meer maximiert und ein hohes Maß an Privatsphäre bietet. Das architektonische Konzept der Anlage basiert auf einem modernen mediterranen Stil unter Verwendung ökologischer und energieeffizienter Materialien. Beim Bau kommen hochbelastbare Stahlbetonkonstruktionen, energieeffiziente Dämmsysteme, stoßfeste Panoramafenster und moderne technische Lösungen für ein komfortables ganzjähriges Wohnen zum Einsatz. Das Projekt bietet verschiedene Immobilienformate: Reihenhäuser für 2 und 4 Familien mit einer Fläche von 120 bis 130 m²Villen mit einer Fläche von 176 bis 220 m²Eigene Grundstücke von 200 bis 1.200 m²Panoramaterrassen mit MeerblickParkplätze für jedes HausIm Preis der Objekte sind eine vollständige Endbearbeitung, technische Systeme, ausgestattete Badezimmer, die Gestaltung der Außenanlagen, Parkplätze, die Begrünung des Grundstücks sowie die Vorbereitung der Häuser für ein komfortables Wohnen enthalten. Käufern stehen zudem individuelle Lösungen für das Innen- und Außendesign sowie zusätzliche Optionen zur Verfügung, darunter Pool, Sauna, Fitnessraum, Landschaftsgestaltung und eine schlüsselfertige Möblierung. Die Lage der Anlage ermöglicht einen schnellen Zugang zu den wichtigsten Standorten der Bucht von Kotor. In wenigen Minuten erreichen Sie Tivat, Kotor, den internationalen Flughafen Tivat, prestigeträchtige Yachthäfen, Strände, Restaurants und die gesamte notwendige Infrastruktur für ein komfortables Leben und Erholung. Vorteile des Projekts: Geschlossenes GeländePanoramablick auf das Meer und die BergeModerne ArchitekturEnergieeffiziente BautechnologienUmweltfreundliche MaterialienPanoramaverglasungFlexible GrundrissoptionenMöglichkeit der individuellen Ausstattung des HausesHohes InvestitionspotenzialNähe zu Tivat, Kotor und dem internationalen FlughafenDas Projekt verbindet die Privatsphäre des Landlebens, moderne Bautechnologien und eine günstige Lage in einer der gefragtesten Regionen Montenegros.