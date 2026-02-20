ИП Риелтор без границ kz

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Wir bieten Unterstützung beim Erwerb von Immobilien in 18 Ländern, sowie Unterstützung bei der Anpassung an das Land beim Umzug (Residence permit / Permanent Residence / Citizenship, Einschreibung von Kindern in medizinischen Einrichtungen, etc.)
Natalia Zaitseva
Expertin für Immobilien und Investitionen in Polen
Ich arbeite dort, wo Immobilien mehr sind als Objekte – sie werden zu strategischen Instrumenten für Kapitalerhalt, Wachstum und langfristige Stabilität.
Mein Schwerpunkt liegt in Poznań, einem dynamischen Markt mit s…
20
7
Weiterempfehlen
4
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
LEGER INVEST bietet weltweit Investitionen in Luxusimmobilien. Unser Know-how ermöglicht es uns, Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die mehrere Faktoren wie Preis, Standort, Größe, Design, Infrastruktur, Dienstleistungen und wirtschaftliche Aussicht umfassen
Unsere Immobilienagentur ist spezialisiert auf den Verkauf von Häusern und Wohnungen in Warschau und seine Umgebung. Wir bieten umfassende Dienstleistungen für unsere Kunden, bieten immer qualifizierte Beratung und wählen die optimalsten Lösungen für sie in jeder Phase des Prozesses.Wir verk…
Starter House ist eine spezialisierte Immobilienagentur in Warschau für Migranten und Unternehmer aus GUS und baltischen Ländern. Individueller Ansatz. Wir wählen schnell und profitabel jede Art von Immobilien: Leasing, Kauf, Verkauf in Warschau. Mit einer breiten Angebotsbasis werden wir Ih…