ИП Риелтор без границ kz

Polen, Metropole GZM
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2021
Auf der Plattform
2 jahre 9 Monate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Webseite
www.facebook.com/nedvizhimostuchebamigraciya
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Über die Agentur

Wir bieten Unterstützung beim Erwerb von Immobilien in 18 Ländern, sowie Unterstützung bei der Anpassung an das Land beim Umzug (Residence permit / Permanent Residence / Citizenship, Einschreibung von Kindern in medizinischen Einrichtungen, etc.)

Unsere Makler in Polen
Tursun Idrisova
Elena Selibovskaya
11 immobilienobjekte
Svetlana Shel
12 immobilienobjekte
Yulia Tyukova
11 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
PRO Silver
Zaitseva Estates
Polen, Posen
Año de fundación de la compañía 2018
Neue Gebäude 17 Wohnimmobilien 2 Langfristige Vermietung 2 Grundstücke 1
Natalia Zaitseva Expertin für Immobilien und Investitionen in Polen Ich arbeite dort, wo Immobilien mehr sind als Objekte – sie werden zu strategischen Instrumenten für Kapitalerhalt, Wachstum und langfristige Stabilität. Mein Schwerpunkt liegt in Poznań, einem dynamischen Markt mit s…
Русский, Polski
PRO Silver
Mazur Estate
Polen, Polen
Año de fundación de la compañía 2022
Wohnimmobilien 144 Gewerbeimmobilien 4 Langfristige Vermietung 130 Grundstücke 3
Русский, Polski, Українська
LEGER INVEST
Polen, Landkreis Posen
Año de fundación de la compañía 2016
Wohnimmobilien 4
LEGER INVEST bietet weltweit Investitionen in Luxusimmobilien. Unser Know-how ermöglicht es uns, Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die mehrere Faktoren wie Preis, Standort, Größe, Design, Infrastruktur, Dienstleistungen und wirtschaftliche Aussicht umfassen
GOESTE
Polen, Warschau
Año de fundación de la compañía 2014
Wohnimmobilien 3577 Gewerbeimmobilien 5 Langfristige Vermietung 1 Grundstücke 222
Unsere Immobilienagentur ist spezialisiert auf den Verkauf von Häusern und Wohnungen in Warschau und seine Umgebung. Wir bieten umfassende Dienstleistungen für unsere Kunden, bieten immer qualifizierte Beratung und wählen die optimalsten Lösungen für sie in jeder Phase des Prozesses.Wir verk…
Starter House
Polen, Warschau
Año de fundación de la compañía 2017
Starter House ist eine spezialisierte Immobilienagentur in Warschau für Migranten und Unternehmer aus GUS und baltischen Ländern. Individueller Ansatz. Wir wählen schnell und profitabel jede Art von Immobilien: Leasing, Kauf, Verkauf in Warschau. Mit einer breiten Angebotsbasis werden wir Ih…
