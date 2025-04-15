Wohnkomplex Heights

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HEIGHTS — Panorama-Residenzen über der Marina Village in Luštica Bay
HEIGHTS ist ein neues Wohngebiet in Luštica Bay, das auf einer Anhöhe zwischen dem Stadtteil Centrale und dem ersten Meisterschaftsgolfplatz von Gary Player Design in Montenegro liegt. Dank der einzigartigen Lage bieten die Residenzen Panoramablicke auf die Trašte-Bucht, die Bucht von Kotor, die Adria und die Marina von Luštica Bay.
Das Projekt wurde als moderne mediterrane Gemeinschaft mit Fokus auf Licht, Raum, Privatsphäre und natürliche Umgebung konzipiert. Die Architektur von HEIGHTS vereint traditionelle montenegrinische Elemente mit modernen Designlösungen: Naturstein, helle Naturtöne, Panoramaverglasung und großzügige Terrassen schaffen eine Atmosphäre ruhigen Lebens am Meer.
HEIGHTS umfasst eine Kollektion von Studios, Apartments und Penthäusern mit großzügigen Balkonen, Terrassen und offenen Erholungsbereichen. Die Grundrisse sind auf maximale natürliche Belichtung und eine nahtlose Verbindung des Innenraums mit der umgebenden Landschaft ausgerichtet.
Konzept von HEIGHTS
Panoramablicke auf das Meer und die Bucht von KotorLage zwischen Centrale und dem Golfplatz The Peaksmoderne mediterrane Architekturgroßzügige Balkone und Terrassenhelle Innenräume in natürlichen FarbtönenNaturmaterialien und LandschaftsbegrünungLavendel- und Olivenhainegroßer privater Poolseparater KinderpoolRuhezonen im GrünenYoga- und FitnessbereicheTiefgaragen für einzelne Residenzenoffene Parkplätzehohes Maß an Privatsphäre und ServiceEigentümer von HEIGHTS erhalten Zugang zur gesamten Infrastruktur von Luštica Bay:
Marina mit Promenade5-Sterne-Hotel The Chedi Luštica BayRestaurants, Cafés und BoutiquenGolfclub und GolfakademieÜbungsplatz für Golf und Golf-SimulatorSpa- und Wellness-EinrichtungenTennis- und PadelplätzeSportplätze und offene FitnessbereicheWander- und Radwegeprivate Strände und Beachclubs24-Stunden-Sicherheit und VideoüberwachungConcierge-Service und Immobilienverwaltung
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
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