  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Wohnkomplex Heights

Wohnkomplex Heights

, Montenegro
von
$447,427
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38119
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 17
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

Auf der Karte anzeigen

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

HEIGHTS — Panorama-Residenzen über der Marina Village in Luštica Bay HEIGHTS ist ein neues Wohngebiet in Luštica Bay, das auf einer Anhöhe zwischen dem Stadtteil Centrale und dem ersten Meisterschaftsgolfplatz von Gary Player Design in Montenegro liegt. Dank der einzigartigen Lage bieten die Residenzen Panoramablicke auf die Trašte-Bucht, die Bucht von Kotor, die Adria und die Marina von Luštica Bay. Das Projekt wurde als moderne mediterrane Gemeinschaft mit Fokus auf Licht, Raum, Privatsphäre und natürliche Umgebung konzipiert. Die Architektur von HEIGHTS vereint traditionelle montenegrinische Elemente mit modernen Designlösungen: Naturstein, helle Naturtöne, Panoramaverglasung und großzügige Terrassen schaffen eine Atmosphäre ruhigen Lebens am Meer. HEIGHTS umfasst eine Kollektion von Studios, Apartments und Penthäusern mit großzügigen Balkonen, Terrassen und offenen Erholungsbereichen. Die Grundrisse sind auf maximale natürliche Belichtung und eine nahtlose Verbindung des Innenraums mit der umgebenden Landschaft ausgerichtet. Konzept von HEIGHTS Panoramablicke auf das Meer und die Bucht von KotorLage zwischen Centrale und dem Golfplatz The Peaksmoderne mediterrane Architekturgroßzügige Balkone und Terrassenhelle Innenräume in natürlichen FarbtönenNaturmaterialien und LandschaftsbegrünungLavendel- und Olivenhainegroßer privater Poolseparater KinderpoolRuhezonen im GrünenYoga- und FitnessbereicheTiefgaragen für einzelne Residenzenoffene Parkplätzehohes Maß an Privatsphäre und ServiceEigentümer von HEIGHTS erhalten Zugang zur gesamten Infrastruktur von Luštica Bay: Marina mit Promenade5-Sterne-Hotel The Chedi Luštica BayRestaurants, Cafés und BoutiquenGolfclub und GolfakademieÜbungsplatz für Golf und Golf-SimulatorSpa- und Wellness-EinrichtungenTennis- und PadelplätzeSportplätze und offene FitnessbereicheWander- und Radwegeprivate Strände und Beachclubs24-Stunden-Sicherheit und VideoüberwachungConcierge-Service und Immobilienverwaltung
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 64.8
Preis pro m², USD 9,354
Wohnungspreis, USD 605,748
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 92.4
Preis pro m², USD 8,981
Wohnungspreis, USD 829,461
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 107.9
Preis pro m², USD 9,162
Wohnungspreis, USD 988,929
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Kondominium
Fläche, m² 44.5
Preis pro m², USD 10,048
Wohnungspreis, USD 447,427

Standort auf der Karte

, Montenegro
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Alle Nachrichten
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Heights
, Montenegro
von
$447,427
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen