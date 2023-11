Budva, Montenegro

von €90,100

Ein atemberaubendes Studio-Apartment in einem brandneuen Komplex, der derzeit in der schönen Stadt Budva gebaut wird. Diese moderne Wohnung ist perfekt für diejenigen, die einen komfortablen und funktionalen Wohnraum suchen. Die Wohnung befindet sich in einer ruhigen Gegend, aber immer noch in der Nähe des Zentrums, der Altstadt, der Strände, Geschäfte und der gesamten notwendigen Infrastruktur. Diese Art von Wohnung befindet sich im 4. Stock des Gebäudes mit insgesamt 7 Etagen. Die Wohnung verfügt über eine Terrasse mit viel Tageslicht und einer angenehmen Atmosphäre. Die Wohnung ist kompakt und gemütlich, mit einer Gesamtfläche von 30,88 Quadratmetern. Es besteht die Möglichkeit, einen Parkplatz unter dem Gebäude für 18.000 bis 20.000 Euro zu kaufen. Und da sich der Komplex derzeit im Bauprozess befindet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu investieren und Geld zu sparen. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, ein Studio-Apartment in Budva zu besitzen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine Besichtigung zu planen!