Wohnkomplex The Peaks

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The Peaks — die erste Golf-Residenz in Montenegro
The Peaks ist das prestigeträchtigste und privateste Viertel innerhalb des groß angelegten Resortkomplexes Luštica Bay auf der Halbinsel Luštica, zwischen der Adria und der Bucht von Kotor. Das Projekt wurde als einzigartige Kombination aus Luxus-Lifestyle, Natur und moderner mediterraner Architektur geschaffen. Das Hauptkonzept von The Peaks ist das Leben in Harmonie mit der Landschaft, dem Meer und der Golfkultur von Weltklasse.
Dies ist die erste Residential Golf Community in Montenegro, die um einen 18-Loch-Golfplatz herum gebaut wurde, der von der legendären Firma Gary Player Design entwickelt wurde. Aufgrund der erhöhten Lage bieten die Residenzen Panoramablicke auf die Adria, die Berge und die Bucht von Kotor. Die Architektur des Projekts ist von traditionellen mediterranen Dörfern inspiriert: Naturstein, Holz, warme Texturen und die nahtlose Verbindung von Innen- und Außenbereichen schaffen die Atmosphäre eines abgeschiedenen Premium-Resorts.
The Peaks umfasst eine Kollektion von Apartments, Townhouses und privaten Villen mit geräumigen Terrassen, Gärten und Pools. Alle Objekte sind mit Schwerpunkt auf Indoor-Outdoor-Living gestaltet – große Panoramafenster, offene Lounge-Bereiche, Ausblicke auf das Meer und den Golfplatz werden Teil des täglichen Lebens. Bei der Ausstattung werden natürliche Materialien und Geräte von Premiummarken verwendet, einschließlich Küchen mit Miele-Geräten.
Die Bewohner von The Peaks erhalten Zugang zur gesamten Infrastruktur von Luštica Bay:
— private Strände und Beach Clubs
— Yachthafen von internationalem Niveau
— Restaurants, Cafés und Boutiquen
— The Chedi Hotel 5★
— Wellness- & Spa-Einrichtungen
— Sportinfrastruktur, Padel- und Tennisplätze
— Wanderwege und Outdoor-Aktivitäten
— Rental Management und Concierge-Service
Das Projekt liegt nur 15 Minuten vom Flughafen Tivat entfernt und gilt als eine der vielversprechendsten Investitionsdestinationen an der Adria. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Objekten, der Entwicklung der Golf-Infrastruktur und des Status von Montenegro als schnell wachsendes Luxusreiseziel zeigt die Immobilie in The Peaks ein hohes Potenzial für Wertsteigerung und Investitionsattraktivität.
Standort auf der Karte
, Montenegro
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