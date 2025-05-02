Wohnkomplex The final collection of residences Mirta in Marina Village

Die letzte Sammlung von Residenzen Mirta in Marina Village!

Mirta ist die neueste und letzte Wohnsammlung in Marina Village, dem bekanntesten Viertel der Luštica Bay. Über dem Yachthafen gelegen, bietet die Entwicklung eine einzigartige Gelegenheit, Immobilien in einer etablierten und sehr begehrten Küstengemeinde mit erstklassiger Infrastruktur und einem mediterranen Lebensstil zu besitzen.

Der Komplex kombiniert zeitgenössische Wohnräume, Panoramablick auf die Adria und direkten Zugang zur Promenade am Wasser, Strände, Restaurants, Boutiquen und Luštica Bay Marina.

Die Entwicklung umfasst nur 48 Wohnungen in drei niedrigen Wohngebäuden.

Verfügbare Wohnungen umfassen:

- Studios;

- Apartments mit einem Schlafzimmer;

- Zwei-Zimmer-Wohnungen;

- Duplexwohnungen;

- Penthäuser mit drei Schlafzimmern.

Das Projekt ist eine ideale Wahl für ein dauerhaftes Wohnen, eine Urlaubsnutzung oder eine Investition in eines der renommiertesten Reiseziele der Adria.

Komplexe Merkmale:

- Beste Lage im Herzen der Bucht von Luštica;

- Panoramablick auf die Adria und Marina;

- Zwei Schwimmbäder für Bewohner;

- Geräumige Terrassen und Balkone;

- Ausgewählte Residenzen mit privaten Gärten;

- Begrenzte Sammlung von Duplex-Wohnungen;

- Nolte-Küchen mit integrierten Bosch-Geräten oder gleichwertigen Geräten;

- Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Internetverbindung;

- Privatparkplätze;

- Ausgewählte Wohnungen mit Tiefgaragen;

- Optionale Möbellösungen durch den Aftersales-Service.

Infrastruktur und Standort

Mirta ist nur wenige Gehminuten von der Marina, Strände, Uferpromenade, Restaurants, Cafés und Boutiquen von Marina Village. Die Bewohner genießen auch einen einfachen Zugang zu Centrale und The Peaks Golf Community.

Marina Das Dorf ist das pulsierende Herz der Bucht von Luštica und umfasst:

- Der Chedi Luštica Bay Fünf-Sterne-Hotel;

- Internationale Marina mit 115 Liegeplätzen;

- Waterfront Restaurants und Cafés;

- Geschäfte und Boutiquen;

- Sport- und Freizeiteinrichtungen;

- Ein ganzjähriger Veranstaltungskalender.

Kaufbedingungen

Mirta bietet zwei flexible Einkaufsmöglichkeiten:

Ratenzahlungsplan

- 10% bei Vertragsunterzeichnung;

- weitere 60% in vierteljährlichen Raten vor der Fertigstellung bezahlt;

- Die restlichen 30% werden nach der Übergabe in Quartalsraten ausgezahlt.

Dieser Zahlungsplan ist ausschließlich für Mirta-Wohnungen verfügbar und ermöglicht es den Eigentümern, in ihr Eigentum einzuziehen oder es zu vermieten, während sie die endgültigen Zahlungen abschließen.

100% Vorauszahlung

Käufer, die den vollen Kaufpreis im Voraus bezahlen, profitieren von einem Sonderrabatt auf ihre gewählte Mirta Residenz.

Erwartete Fertigstellung: Ende 2029.

Mirta ist die letzte Gelegenheit, eine Immobilie in Marina Village zu besitzen, die das Wohnen am Wasser, die erstklassige Infrastruktur der Luštica Bay und das starke Investitionspotenzial in einer der angesehensten Entwicklungen Montenegros kombiniert.