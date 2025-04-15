Wohnkomplex Adria Montenegro

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Adriamontenegro Wohnanlage befindet sich in Herceg Novi, in einem grünen und ruhigen Teil der Küste, in der Nähe des Flusses und in der Nähe des Meeres. Diese Lage bildet eine besondere Atmosphäre der Privatsphäre und des Komforts, kombiniert die natürliche Umgebung mit bequemem Zugang zur Stadtinfrastruktur und dem Ufer.
Der Komplex ist ein risikoarmes Gebäude, in einem modernen mediterranen Stil hergestellt. Die Architektur des Projekts konzentriert sich auf komfortables Wohnen: Wohnungen haben gute Einstrahlung, und das Gebiet des Komplexes ist für die Bequemlichkeit der Bewohner und des Alltags konzipiert.
Für Bewohner ist ein angelegtes Gebiet mit Erholungsgebieten, Swimmingpools und Landschaftsbau vorgesehen. Der Raum des Komplexes ist so organisiert, dass eine komfortable Umgebung für dauerhafte Residenz und saisonale Erholung, einschließlich Bereiche für Erholung im Freien und Familienvergnügung zu schaffen.
Adriamontenegro eignet sich sowohl für Wohn- als auch für Investitionen aufgrund der Kombination von Standort, Infrastruktur und Format des Komplexes. Die Nachfrage nach Immobilien in solchen Projekten ist stabil, was den Kauf einer Wohnung macht hier eine vielversprechende Lösung in Bezug auf die Erhaltung von Kapital und die Gewinnung von Mieteinkommen.
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
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