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Wohnkomplex Adria Montenegro

Health trail, Montenegro
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ID: 38109
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 4
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 21.06.26

Standort

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  • Adresse
    Health trail

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2021

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Adriamontenegro Wohnanlage befindet sich in Herceg Novi, in einem grünen und ruhigen Teil der Küste, in der Nähe des Flusses und in der Nähe des Meeres. Diese Lage bildet eine besondere Atmosphäre der Privatsphäre und des Komforts, kombiniert die natürliche Umgebung mit bequemem Zugang zur Stadtinfrastruktur und dem Ufer. Der Komplex ist ein risikoarmes Gebäude, in einem modernen mediterranen Stil hergestellt. Die Architektur des Projekts konzentriert sich auf komfortables Wohnen: Wohnungen haben gute Einstrahlung, und das Gebiet des Komplexes ist für die Bequemlichkeit der Bewohner und des Alltags konzipiert. Für Bewohner ist ein angelegtes Gebiet mit Erholungsgebieten, Swimmingpools und Landschaftsbau vorgesehen. Der Raum des Komplexes ist so organisiert, dass eine komfortable Umgebung für dauerhafte Residenz und saisonale Erholung, einschließlich Bereiche für Erholung im Freien und Familienvergnügung zu schaffen. Adriamontenegro eignet sich sowohl für Wohn- als auch für Investitionen aufgrund der Kombination von Standort, Infrastruktur und Format des Komplexes. Die Nachfrage nach Immobilien in solchen Projekten ist stabil, was den Kauf einer Wohnung macht hier eine vielversprechende Lösung in Bezug auf die Erhaltung von Kapital und die Gewinnung von Mieteinkommen.
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 43.0 – 53.0
Preis pro m², USD 2,576 – 3,975
Wohnungspreis, USD 136,523 – 170,940

Standort auf der Karte

Health trail, Montenegro
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Laufzeit des Darlehens, jahre
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Zinssatz
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Zinssatz
Darlehensbetrag
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Darlehensbetrag
Termin
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Termin
Monatliche Zahlung
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Entwickler-News

15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
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