  4. Wohnquartier Prodaje se garsonjera od 34m2 sa ostavom i parking mjestom - Royal Park (Donja Gorica)

Podgorica, Montenegro
Preis auf Anfrage
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 30569
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Royal Park je stambeni objekat visoke kategorije, smješten u mirnom i urbanizovanom dijelu Podgorice – Donjoj Gorici. Projekat potpisuje Rezident D.O.O., domaći investitor poznat po pažljivo planiranim i kvalitetno izvedenim objektima.Arhitektonsko rješenje objekta oslanja se na jednostavne i čiste forme, tople tonove fasade i prirodne materijale koji se skladno uklapaju u okruženje. Objekat odiše funkcionalnošću i elegancijom, a svaki stan je projektovan s ciljem da pruži maksimalan komfor, osunčanost i efikasnost prostora.Stan koji je u ponudi nalazi se na drugom spratu zgrade i zauzima površinu od 34m², uz dodatnih 8m² ostave. Uz stan ide i parking mjesto, što dodatno povećava funkcionalnost i praktičnost.Cijena iznosi 105.000 EUR, a stan će biti useljen krajem decembra.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Ähnliche Komplexe
Aparthotel Apart otel Garmoniya
Boreti, Montenegro
von
$217,435
Wohnanlage Astar Marina
Meljine, Montenegro
von
$299,691
Wohnviertel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Wohnviertel Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Bar, Montenegro
von
$116,188
Wohnviertel Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,115
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,230
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, dvosoban stan, od 108m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u Central Pointu.   Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe (od kojih je jedna master soba), kupatilo, toalet i dvije terase.   Posjeduje multi split …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Wohnviertel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Izdaje se prostran, moderno opremljen trosoban stan površine 147m², sa dodatnih 200m² uređene bašte, u mirnom i elitnom delu grada. Idealan za porodični život ili rad od kuće.Struktura stana:Dvije prostrane spavaće sobeJedna radna soba/kancelarija sa posebnim ulazom iz dvorišta Dnevna soba s…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Na prodaju dvije garsonjere od po 28m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji! Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju! Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 4…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen