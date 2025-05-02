  1. Realting.com
Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$187,778
ID: 28579
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju trosoban stan 86m2, na Zabjelu, u blizini tornja. Stan je djelimicno renoviran, nalazi se na drugom spratu. Struktura stana: hodnik, dnevna soba, predsoblje, 3 spavace sobe, kuhinja, trpezarija, kupatilo, toalet, 2 terase. U sklopu stambenog prostora postoji i pravo koristenja podruma od 8m2. 

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Wohnviertel Stan 90 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$1,174
Wohnanlage Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Montenegro
von
$154,823
Aparthotel Apart hotel Djenovici
Denovici, Montenegro
von
$2,63M
Wohnviertel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$189,773
Wohnviertel Stan 91 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$245,285
Wohnquartier Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$187,778
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupje kvadrature 49m2 i nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Pogodan za kancelariju!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Wohnviertel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Wohnviertel Stan 240 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Dobra Voda, Montenegro
von
$445,972
Na prodaju prostran i svijetao trosobni dupleks stan, smješten na petom spratu moderne stambene zgrade u Dobrim Vodama. Stan ima ukupnu stambenu površinu od 170 m², raspoređenu na dvije etaže, i dodatno uživanje pruža velika terasa od 70 m² sa  pogledom na more.Karakteristike stana:Dnevni bo…
Wohnviertel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$97,997
Prodaje se garsonjera površine 30 m² na Zabjelu, u zgradi Venture. Nalazi se na petom spratu (nije posljednji), potpuno je opremljena i odmah useljiva. Zgrada posjeduje dva lifta, a parking prostor je ograđen rampom i namijenjen isključivo stanarima. Lokacija je odlična, sa svim potrebnim sa…
