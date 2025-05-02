Wohnquartier Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$258,194
ID: 28773
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Stan površine 86m2 na poslednjem, osmom spratu, u samom centru Podgorice u neposrednoj blizini Trga Nezavisnosti. Iz stana se pruža izuzetan pogled na trg, ulicu Slobode, kao i na most Milenijum i druge objekte u blizini. Stan se  prodaje u potpunosti namješten. Stan zauzima cijelu površinu sprata, a uknjižen je na 50m2.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
