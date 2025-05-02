  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bar
  4. Wohnquartier Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Wohnquartier Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar

Bar, Montenegro
von
$154,917
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28229
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Bar

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se dvosoban stan površine 72 m² u Baru, naselje Makedonsko, smješten na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta. Stan je funkcionalnog rasporeda i veoma prostran, a ispred zgrade se nalazi veliki javni parking. Nalazi se u mirnom i prijatnom okruženju, pogodnom za porodični život. Cijena: 132.000 €.

Standort auf der Karte

Bar, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$193,646
Wohnviertel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Budva, Montenegro
von
$510,521
Wohnviertel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$234,722
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$587
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Bar, Montenegro
von
$154,917
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Alle anzeigen Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Wohnviertel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
von
$822
✨ IZDAJE SE LUKSUZAN STAN – CENTRAL POINT ✨   📐 50 m² – jednosoban 🚗 Garažno mjesto uključeno u cijenu 📍 Top lokacija – Central Point 📅 Useljiv od 10. oktobra 💶 700 € mjesečno
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$158,438
Prodaje se jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u ulici 4. Jula u Podgorici.Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade koja posjeduje dva lifta.Nalazi se u blizini novog soping centra ciji je rok zavrsetka 2026ta godina
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$939
Izdaje se dvosoban stan povrsine 80m2 na drugom spratu stambene zgrade u City Kvartu!Stan je kompletno opremljen i spreman za zivot!U cijenu uracunato parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen