  2. Immobilienagenturen
  3. CONCORD NEKRETNINE

Montenegro,
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
2 Monate
Sprachen
English, Crnogorski
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 03:08
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Montag
08:00 - 16:00
Dienstag
08:00 - 16:00
Mittwoch
08:00 - 16:00
Donnerstag
08:00 - 16:00
Freitag
08:00 - 16:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in der Welt
CONCORD NEKRETNINE
Agenturen in der Nähe
Adria Stone
Montenegro, Budva
Wohnimmobilien 404 Gewerbeimmobilien 11 Gundstücke 26
Die Erfahrung unserer Agenten bei den erfolgreichen Aktivitäten des Unternehmens auf dem Immobilienmarkt, ermöglicht es uns, Kunden ein hohes Maß an Dienstleistungen anzubieten, die den Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden entsprechen. Das abgedeckte breite Spektrum an Adria Stones Diens…
Sprachen
English, Русский, Crnogorski
PRO Silver
Montenegro Intel city
Montenegro, Budva
Neue Gebäude 13 Wohnimmobilien 80 Gewerbeimmobilien 3 Langfristige Vermietung 19 Kurzfristige Vermietung 5 Gundstücke 19
Mehr als 7 Jahre auf dem ImmobilienmarktWir bauen, verkaufen Häuser, Wohnungen, wählen Land für ProjekteWir lieben unseren Job und lernen, jeden Tag professioneller zu sein
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Montenegro, Tivat
Año de fundación de la compañía 2020
Wohnimmobilien 386 Gewerbeimmobilien 10 Langfristige Vermietung 11 Gundstücke 16
Auf jahrhundertelanger Tradition aufgebaut und der Innovation gewidmet - kunstvoll vereint die Marke Sotheby's International Realty Lebensgenießer mit ihren Sehnsüchten mittels eines eng verbundenen globalen Netzwerkes von außergewöhnlichen Leuten. Der Bericht „Weltweiter Wohlstand: Das A…
Sprachen
English
A place In Montenegro
Montenegro, Kotor
Wohnimmobilien 294 Gewerbeimmobilien 5 Gundstücke 4
Ein Ort In Montenegro bietet umfassende und professionelle Dienstleistungen in Immobilienverkäufen und Marketing, Marktforschung und Projektberatung.Unsere einzigartige Position, in den vergangenen zwölf Jahren an realen Verkäufen in Montenegro beteiligt zu sein, bietet uns einen beispiellos…
Cherry Estate
Montenegro, Bar
Wohnimmobilien 1023 Gewerbeimmobilien 26 Gundstücke 85
Immobilienagentur in Montenegro Cherry Estate. Vollständige Palette von Immobiliendienstleistungen. Umsatz (mehr als 2400 aktuelle Immobilien). Miete (mehr als 200 Immobilien). Umzug. Rechtliche Unterstützung
