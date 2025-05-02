Wohnquartier Two bedroom apartment of 60m2 - Bar

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025.
Exclusive apartments in a newly built premium-class residence:
- Panoramic views of the sea and mountains from every apartment
- High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert
- Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views)
- Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy
- Just a 5-minute walk to the sea
- Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready"
Avaliable for sale:
Comfortable two-bedroom apartment (60.2 m²)
Price: €180,000
Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.
