  Two bedroom apartment of 60m2 - Bar

Wohnquartier Two bedroom apartment of 60m2 - Bar

Bar, Montenegro
von
$211,250
;
4
ID: 28634
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Bar
  • Stadt
    Bar

Über den Komplex

Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert - Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views) - Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy - Just a 5-minute walk to the sea - Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready" Avaliable for sale: Comfortable two-bedroom apartment (60.2 m²) Price: €180,000 Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.

Standort auf der Karte

Bar, Montenegro
Andere Komplexe
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Wohnanlage Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
von
$98,171
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Fläche 48–66 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnanlage in Radanovići.Die Wohnanlage befindet sich in einer ruhigen und sicheren Grünzone und besteht aus 72 Wohnungen verschiedener Art: Studios, Ein-Zimmer und Zwei-Zimmer-Wohnungen.Die Lage verbindet die Nähe zu den wichtigsten Annehmlichkeiten (Schulen, Geschäfte) und dem regionalen V…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0 – 51.0
166,213 – 171,776
Wohnung 2 zimmer
66.0
221,827
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Wohnviertel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Wohnviertel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Wohnviertel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Wohnviertel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Alle anzeigen Wohnviertel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Wohnviertel Two bedroom apartment, 108m2, Central Point - FOR RENT
Podgorica, Montenegro
von
$2,230
A fully furnished and luxuriously equipped two-bedroom apartment of 108m² is available for rent, located on the seventh floor of a residential building in Central Point. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms (one of which is a master bedroom), bathroom, toil…
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Wohnviertel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$411
Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42 m², smješten na 3. spratu stambene zgrade u ulici 8. marta, Zabjelo.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa sa prelijepim pogledom na rijeku Moraču Nenamješten – mogućnost uređenja pre…
Eine Anfrage stellen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen