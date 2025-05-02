  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$234,722
10
ID: 28631
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se nenamjsten dvosoban stan, povrsine 85m2, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Smjesten je na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift. U okruženju se nalaze državne institucije, notarske kancelarije, pekare, marketi, kafići, restorani,apoteka, butici... Iza zgrade je dostupan privatan parking.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

