  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva

Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Montenegro
von
$146,701
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28469
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Stadt
    Budva

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaju opremljen jednosoban stan u Budvi!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na drugom spratu stambene zgrade!Moguca kupovina putem stambenog kredita!

Standort auf der Karte

Budva, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 136 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$516,389
Wohnviertel Stan 89 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$271,104
Wohnviertel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Wohnanlage Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Montenegro
von
$818,298
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva
Budva, Montenegro
von
$247,867
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
von
$146,701
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$265,236
Prodaje se dvosoban stan povrsine 64m2 na odlicnoj lokaciji City Kvart. Stan posjeduje multi split sistem i kompletno je opremljen.Stan se nalazi na 6. spratu koji nije poslednji
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Wohnviertel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Montenegro
von
$79,219
U naselju Aura Vitalis, koje se sastoji od dvije moderno dizajnirane zgrade skladno uklopljene u prirodno okruženje, prodaje se garsonjera površine 28 m². Kompleks nudi višestruke sportske terene, mir i privatnost, kao i brz pristup moru i svim urbanim sadržajima – idealno za kvalitetan i ud…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel New residential building in Bar
Wohnviertel New residential building in Bar
Wohnviertel New residential building in Bar
Wohnviertel New residential building in Bar
Wohnviertel New residential building in Bar
Alle anzeigen Wohnviertel New residential building in Bar
Wohnviertel New residential building in Bar
Bar, Montenegro
von
$2,171
Prodaju se stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji u Ilinom - Bar, samo par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine garažnog mesta. Stanovi su različite strukture. Površine jednosobnih stanova: 44,45m2, 56,42m2, 55,71m2. Veličine dvosobnih stanova: …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen