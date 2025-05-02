  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$411
6
ID: 28284
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se namjesten jednosoban stan, površine 50m2, smjesten na prvom spratu privatne kuće, u Zagoricu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u neposrednoj blizini Osnovne Škole “ Branko Bozovic”.U dvorištu kuće se nalazi i privatno parking mjesto. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
