  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Wohnquartier Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Podgorica, Montenegro
Preis auf Anfrage
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 30382
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdavanje luksuznog stana – Central Point, Podgorica   📍 Lokacija: Central Point 🏠 Struktura: Jednosoban stan 📐 Površina: 47 m² 🚗 Garažno mjesto uključeno   Stan je moderno opremljen, svijetao i funkcionalan, smješten u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici. U neposrednoj blizini se nalaze tržni centar, marketi, kafići, restorani i sve što je potrebno za ugodan život.   💶 Cijena: 700 € mjesečno (sa garažnim mjestom)

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$182,422
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Wohnanlage
Herceg Novi, Montenegro
von
$124,986
Wohnviertel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$205,382
Sie sehen gerade
Wohnquartier Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje
Podgorica, Montenegro
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Wohnanlage Apartments in a new complex in Budva
Budva, Montenegro
von
$160,440
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Apartments in einem neuen Komplex in Budva.Eine moderne Wohnanlage in der ruhigen und grünen Babin Do Gegend von Budva, bietet malerische Berglandschaften und Meerblick. Seine einzigartige Lage im oberen Teil der Stadt gewährleistet sowohl Privatsphäre und Ruhe, zusammen mit Panoramablick au…
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Wohnviertel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
von
$140,833
Prodaje se jednosoban stan – Dalmatinska ulica   📍 Lokacija: Dalmatinska ulica 🏠 Površina: 40 m² 🚗 Privatno parking mjesto uključeno 🏢 Stan se nalazi u prizemlju zgrade   ✨ Cijena: 120.000 €   Idealna prilika za život ili investiciju!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen