Wohnquartier Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje

Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje

Podgorica, Montenegro
von
$763
8
ID: 28151
01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prirodne svjetlosti.Struktura: hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa.Prilikom zakupa, zakupac je dužan dati depozit u visini jedne mjesečne kirije.Stan je odmah useljiv. 

Podgorica, Montenegro

VALUE.ONE
VALUE.ONE
