  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$2,699
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28273
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godinuObjekat II je osmišljen da zadovolji potrebe savremenog urbanog života – idealan spoj funkcionalnosti, estetike i komfora. Savremena arhitektura, obilje zelenih površina i izvrsna povezanost sa svim ključnim tačkama grada čine ga pravim izborom za porodično stanovanje, ali i za one koji traže balans između privatnog i poslovnog prostora.Kompleks se sastoji od 6 lamela (A, B, C, D, E i F), sa ukupno 504 stambenih jedinica.Prizemlje je predviđeno za poslovne prostore, dok su gornji spratovi namijenjeni isključivo za stanovanje.Za dodatni komfor stanara planirana je i izgradnja dvonivojske podzemne garaže.Iskoristite priliku i osigurajte sebi stan u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – kvalitet, udobnost i funkcionalnost na jednom mjestu.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Wohnviertel Stan 44 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$469
Wohnviertel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
Wohnanlage New residential quarter of Porto Montenegro – Synchro Yards
Tivat, Montenegro
von
$1,70M
Wohnviertel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Alle anzeigen Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Montenegro
von
$1,526
Površine 130 m², stan je smješten na trećem spratu manje stambene zgrade. Iako zgrada nema lift, ova nekretnina nudi izuzetnu udobnost i funkcionalan raspored, čineći je savršenim izborom za porodičan život.🔹 Raspored:Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka koji je povezan sa trpezarijom …
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Wohnviertel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
von
$82,388
Predstavljamo vam savršenu garsonjeru u naselju Topla, Herceg Novi – moderno uređena i spremna za useljenje. Ova nekretnina je idealna kako za odmor i stanovanje, tako i kao investicija za rentiranje.📍 Lokacija: Topla, Herceg Novi📐 Površina: 27 m²🌊 Pogled na more: Da🚶‍♂ Udaljenost od mora: 5…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Alle anzeigen Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Wohnanlage New high-end gated villa community near the Portonovi resort
Kumbor, Montenegro
von
$1,16M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Fläche 133–224 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der verzierte Villakomplex oberhalb des Projekts Portonovi in Kumbor ist ein moderner und luxuriöser Wohnkomplex mit Panoramablick auf die Bucht und eine große Auswahl an eigenen Annehmlichkeiten.Der Komplex besteht aus 3 Bauphasen, die 200+ Luxusvillen umfassen, die jeweils in 2 Stadthäuser…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
133.0
622,014
Villa
224.0
1,06M
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen