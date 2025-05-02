  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  Wohnquartier Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Wohnquartier Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Budva, Montenegro
von
$293,403
;
8
ID: 28293
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  Grundstück
    Montenegro
  Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  Stadt
    Budva

Über den Komplex

Prodaje se dvoaoban stan ukupne kvadrature 85m2 na cetvrtom spratu u Budvi.Stan se nalazi u dijelu grada Rozino gde je prodavnica okov.Stan posjeduje garazu 15m2!Stan ima pogled na more.Dokumenta čista 1/1, bez tereta i ogranicenja.Cijena je sa garaznim mjestom!Postoji mogucnost kupovine bez garaznog mjesta!

Standort auf der Karte

Budva, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte

