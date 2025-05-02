Wohnquartier Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$257,021
9
ID: 28585
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju trosoban stan 101m2 u novoizgradjenom kompleksu City kej. Stan se nalazi na 4. spratu zgrade i ima pogled na Moracu. - namješten- ⁠ugrađena Daikin klimatizacija sa podnim grijanjem i neograničenom toplom vodom- ⁠dva kupatila- ⁠dvije terase- ⁠ostave na terasama- ⁠tehnicka prostorija

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
VALUE.ONE
VALUE.ONE
