  Wohnquartier Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Wohnquartier Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$2,347
;
4
ID: 28496
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na prodaju tri jednosobna stana od po 50m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji!Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju!Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 450m2.Stanovi se nalaze na drugom spratu zgrade i posjeduju odvojen ulaz pozadi zgrade!Svaki stan dobija svoje parking mjesto ukljuceno u cijenu!Rok zavrsetka je ljeto 2026te godine!Direktno od investitora!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,347
