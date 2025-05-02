  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Wohnquartier Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$93,889
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28433
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Prodaje se lijepo opremljena garsonjera, površine 26m2, smještena na petom (od sedam) spratu stambene zgrade, u naselju Pobrežje. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Lustica, Tivat
Radovici, Montenegro
von
$394,333
Wohnanlage New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Montenegro
von
$199,721
Wohnviertel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Montenegro
von
$1,526
Wohnviertel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$338,000
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$93,889
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Wohnanlage Modern residential complex in Risan Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$183,174
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 54 m²
1 Immobilienobjekt 1
Moderne Wohnanlage in Risan, Bucht von Kotor.Eine neue Wohnanlage in der Stadt Risan – eine der ältesten Städte in Montenegro, mit einem reichen historischen Erbe. Es befindet sich im malerischen nordwestlichen Teil der Bucht von Kotor. Die friedliche Atmosphäre, die Nähe zum Meer und die un…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
54.3
191,076
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Sprachen
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Wohnviertel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Podgorica, Montenegro
von
$157,264
🏡 Na prodaju – Nov jednosoban stan, Ulica 4. jula   Prodaje se nov, neuseljavan jednosoban stan površine 45 m².   📍 Lokacija: Ulica 4. jula 🏢 Dostupne jedinice: 1. i 3. sprat 🚗 U cijenu uključeno garažno mjesto 💶 Cijena: 134.000 € ✅ Kupac je oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina   S…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Wohnviertel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$939
Na jednoj od najpoželnijih lokacija preko Morače, izdaje se stan od 80m2. Nalazi se u neposrednoj blizini ordinacije Moj Lab, na drugom spratu manje stambene zgrade. Stan je po strukturi dvosoban. Odlikuje ga mirna lokacija i blizina svih važnih sadržaja. Parking mjesto pod rampom
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen