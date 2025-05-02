  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Wohnquartier Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$763
;
9
ID: 28416
ID: 28416
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan površine 51 m², smješten na 1. spratu moderne zgrade u naselju Central Point.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa Prvi sprat Novogradnja – stan nikada nije bio useljavan     Lokacija:   Atraktivna i centralna pozicija U neposrednoj blizini šoping centra Delta City, City Kvarta, supermarketa, restorana i poslovnih objekata     Cijena zakupa: 650 € mjesečno   Stan je idealan za jednu osobu ili par koji žele moderan prostor u savremenom urbanom ambijentu.   Za više informacija i zakazivanje pregleda, kontaktirajte nas.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 51 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$763
Andere Komplexe
Wohnanlage New residential complex in Dubovica Budva
Budva, Montenegro
von
$100,475
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 46–168 m²
3 Immobilienobjekte 3
New residential complex in Dubovica Budva The complex is located in the prestigious Dubovica area. Nearby you will find the city center, Slovenska and Mogren beaches, Bečići, and the Rozino district.   About the Complex: • Modern development consisting of 5 residential buildings • On…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.0 – 168.0
172,981 – 634,201
Wohnung 2 zimmer
93.0
349,267
Immobilienagentur
VALUE.ONE
Podgorica, Montenegro
von
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupne kvadrature 48m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Podgorica, Montenegro
von
$1,408
U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namj…
