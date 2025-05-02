  1. Realting.com
Wohnquartier Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$939
ID: 28390
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Na jednoj od najpoželnijih lokacija preko Morače, izdaje se stan od 80m2. Nalazi se u neposrednoj blizini ordinacije Moj Lab, na drugom spratu manje stambene zgrade. Stan je po strukturi dvosoban. Odlikuje ga mirna lokacija i blizina svih važnih sadržaja. Parking mjesto pod rampom.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Wohnanlage Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
von
$232,542
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Wohnviertel Stan 60 m² na Prodaju – Bar
Bar, Montenegro
von
$211,250
Wohnviertel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$187,778
Wohnanlage Onmia Hills
Rijeka Rezevici, Montenegro
von
$232,775
Wohnquartier Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$939
