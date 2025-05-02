Wohnquartier Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$2,347
;
10
ID: 28260
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se prostran, moderno opremljen trosoban stan površine 147m², sa dodatnih 200m² uređene bašte, u mirnom i elitnom delu grada. Idealan za porodični život ili rad od kuće.Struktura stana:Dvije prostrane spavaće sobeJedna radna soba/kancelarija sa posebnim ulazom iz dvorišta Dnevna soba sa kaminomKuhinja i trpezarijaVelika ostavaKupatilo + odvojeni toalet sa tuš kabinomPosebna prostorija – garderoberDva ulaza (glavni i pomoćni)Karakteristike:Podno grejanje i sistem klimatizacijeKamin u dnevnoj sobiAlarmni sistemSistem za automatsko navodnjavanje u baštiUređena i privatna bašta – idealna za odmor ili druženjeIzdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
