Wohnquartier Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat

Donja Lastva, Montenegro
$404,896
9
ID: 28750
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Tivat
  • Stadt
    Donja Lastva

Über den Komplex

Prodaje se dvosoban stan u Tivtu, na izuzetnoj lokaciji u Donjoj Lastvi, svega 100 m od obale. Stan je površine 72 m2, nalazi se na drugom spratu novoizgrađenog objekta i ima pogled prema moru. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje parking mjesto ispred zgrade.

Standort auf der Karte

Donja Lastva, Montenegro
Wohnquartier Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Montenegro
von
$404,896
