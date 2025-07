Wohnung in einem Neubau with a sea view 200m from Bečići beach

Ein brandneues, modernes Wohnhaus in der beliebten Resortstadt Bečići. Das Gebäude befindet sich am Adriatic Highway, nur eine 10-minütige Fahrt vom Zentrum von Budva entfernt. In der Nähe finden Sie einen Supermarkt und Meeresfrüchte Restaurants. Dies ist das fünfte Gebäude in einer neuen Entwicklung durch den gleichen Entwickler, mit den vorherigen vier Gebäuden bereits abgeschlossen und besetzt.

Der Sandstrand ist nur 200 Meter entfernt über eine flache Straße.

Das Gebäude besteht aus sechs Etagen und 39 Wohnungen mit einem bis drei Schlafzimmern. Fast alle Apartments bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meer und den Strand Bečići. Die Einheiten werden mit hochwertigem Finishing und integriertem Sanitär verkauft. Der Komplex verfügt über einen Aufzug und Parkplätze. Alle Apartments verfügen über hochwertige Oberflächen und eine Klimaanlage für Kühlung und Heizung. Kabel-TV, Telefon und Internet-Verbindungen sind verfügbar.

Der Entwickler bietet einen Installations-Zahlungsplan im Zusammenhang mit Bauphasen, die eine der häufigsten Zahlungsmethoden für den Kauf neuer Wohnungen in Montenegro ist:

• 35 % Erstzahlung bei Vertragsunterzeichnung

• 20%, 15%, 15% und 10% alle sechs Monate

• 5% nach Fertigstellung der Konstruktion.



Der geschätzte Abschlusstermin beträgt 2027.

Über Bečići.

Bečići ist eine charmante Badeort Stadt bekannt für seinen atemberaubenden Strand. Ein Fußgängertunnel verbindet die Bečići Promenade mit Budva und bietet eine malerische Route zum Wandern und Radfahren bis zur Altstadt von Budva. In der entgegengesetzten Richtung erstreckt sich die Promenade zum Dorf Kamenovo, mit schönen Stränden, Restaurants und Cafés mit atemberaubender Aussicht.

Die Stadt beherbergt bekannte Hotels wie Splendid, die ein luxuriöses SPA-Center und ein japanisches Restaurant und Mediteran mit eigenem Wasserpark bieten.