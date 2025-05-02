  1. Realting.com
  Wohnquartier Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Wohnquartier Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$269,931
ID: 28309
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Prodaje se dvosoban stan, površine 57m2, na prvom spratu stambene zgrade, u centru Podgorice.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpazarija, dvije spavaće sobe i kupatilo.Stan se nalazi na najboljoj lokaciji u Podgorici, u blizini svih sadržaja neophodnih za život – administrativno i poslovno središte grada. Nalazi se na raskrsnici važnih saobraćajnih pravaca i predstavlja jedno od najživljih područja u gradu. Glavni trg u centru Podgorice je Trg Republike, koji je okružen zgradama crnogorske Vlade, parlamenta, ministarstvima, domom zdravlja, hitnom pomoći, školama, vrtićima i drugim važnim institucijama.Stan je idealan za porodični život, ali je takođe pogodan za advokatske kancelarije ili slične poslovne aktivnosti.Zgrada nema lift. Ulaz se redovno održava.Iza zgrade je dostupan veliki javni parking.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
