Wohnquartier Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

  Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$528
8
ID: 28498
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan na Zabjelu!Stan je ukupne kvadrature 37m2 i odlicno je prostorno iskoriscen!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Podgorica, Montenegro
