  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Wohnquartier Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$704
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28511
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$165,244
Wohnanlage A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Montenegro
von
$450,110
Wohnanlage with a swimming pool and SPA in Becici
Becici, Montenegro
von
$195,583
Wohnanlage Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Montenegro
von
$134,418
Wohnviertel Stan 36 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$704
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Wohngebäude
Alle anzeigen Wohngebäude
Wohngebäude
Bar, Montenegro
von
$122,293
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Fläche 38–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neue Luxus-Wohnung Komplex. Futuristische architektonische Lösung mit Elementen des klassischen Designs, die seine Einzigartigkeit schafft. Basierend auf Tradition und Blick in die Zukunft überrascht dieses Projekt nicht nur, sondern passt auch perfekt in die unglaubliche Landschaft von Mont…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
37.5 – 55.0
122,736 – 154,917
Wohnung 2 zimmer
76.0
214,067
Immobilienagentur
GATE Realty
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GATE Realty
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Wohnviertel Stan 50 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$352
Jednosoban Stan u sklopu kuce, Donja Gorica! Izdaje je veći opremljen jednosoban stan u Donjoj Gorici! Stan je ukupne površine 50m2 i nalazi se na prizemlju kuce! Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Wohnviertel Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
von
$146,701
Na prodaju opremljen jednosoban stan u Budvi!Stan je ukupne kvadrature 45m2 i nalazi se na drugom spratu stambene zgrade!Moguca kupovina putem stambenog kredita!
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen