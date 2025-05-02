  1. Realting.com
  Wohnquartier Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Wohnquartier Stan 50 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$587
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28627
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnvni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na trecem spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
