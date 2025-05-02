  1. Realting.com
  Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Wohnquartier Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$587
ID: 28188
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Izdaje se jednosoban lijepo namjesten na odlicnoj lokaciji. Stan se nalazi u naselju Zagorič i povrsine je 45m2, nalazi se na 1. spratu stambene zgrade. Cijena: 500€

Podgorica, Montenegro
